Спикер парламента Ирана заявил о полном здравии верховного лидера Хаменеи

Tекст: Ольга Иванов

Спикер иранского парламента встретился с руководителем страны для обсуждения конфликта исламской республики с США и Израилем, передает РИА «Новости».

«Верховный лидер находится в полном здравии», – заявил Галибаф.

В мае руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни сообщил, что Хаменеи идет на поправку после травмы спины, колена и рваной раны за ухом. Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур позднее отметил, что повреждения не изувечили внешность руководителя страны.

Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера Ирана своего отца Али Хаменеи, который погиб в первый день ударов США и Израиля по республике 28 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил в отсутствии проблем со здоровьем у верховного лидера.

В мае руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни заявил об успешном восстановлении высшего руководителя после полученных травм.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил о получении послания от Хаменеи.