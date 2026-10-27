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    27 октября 2026, 11:04 • Новости дня

    Избиратели Израиля начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в день голосования на первых выборах после атак ХАМАС, когда опросы предсказывают его коалиции потерю большинства в Кнессете без очевидной альтернативы для формирования правительства.

    Израильтяне во вторник приступили к голосованию на первых парламентских выборах после атак ХАМАС с 7 октября 2023 года, разрушения Газы и начала совместной с США войны против Ирана; опросы прогнозируют потерю большинства как правящей коалицией Нетаньяху, так и оппозиционным блоком, пишет The Guardian.

    Семьдесятшестилетний Биньямин Нетаньяху, возглавивший самый правый кабинет в истории Израиля и давно являющийся фигурантом трёх коррупционных процессов, добивается сохранения власти на фоне мандата Международного уголовного суда на его арест по обвинениям в военных преступлениях в Газе и критики за просчёты безопасности перед терактами ХАМАС, когда были убиты почти 1200 человек, сообщает Al Jazeera.

    По данным источников издания, израильское военное наступление на Газу, начатое после атак 2023 года и сопровождавшееся войной против Ирана, Ливана и ряда других стран региона, привело к гибели не менее 75 тыс. человек и энергетическому кризису, причём комиссию ООН и правозащитные группы цитируют как структуры, квалифицирующие происходящее как геноцид, а Израиль – как международного изгоя.

    Кампания проходила на фоне длительного сдвига израильской политики вправо, попыток правительства Нетаньяху ограничить полномочия Верховного суда, усиления насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и фактического исключения арабских партий из переговоров о коалициях; «вся израильская политическая система действует в расистской логике еврейского превосходства», – заявил социолог Йехуда Шенхав-Шахрабани в комментарии изданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об отсутствии планов удара по Ирану до завершения выборов. В тот же день канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед голосованием. В понедельник сам Нетаньяху предупредил о готовящихся попытках сорвать выборы и пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    25 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху

    В МИД сочли беседу Макаревича с Нетаньяху об Иране концом пацифизма артиста

    Захарова усомнилась в пацифизме Макаревича после его разговора с Нетаньяху
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видеозвонок музыканта Андрея Макаревича (признан иностранным агентом) премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на тему Ирана заставляет усомниться в его пацифистских убеждениях.

    «Макаревич обсуждает с премьер-министром Израиля «окончательное решение иранского вопроса». И речь тут, как мы понимаем, идет не про переговоры, а исключительно и только про военную силу, ликвидацию. Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос?» – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат выложила ролик с записью их разговора, подтвердив его подлинность. Она отметила, что власти Израиля открыто говорят о ликвидациях и ударах по гражданской инфраструктуре, а Макаревич поддерживает израильскую операцию в секторе Газа, несмотря на гуманитарную катастрофу.

    Также Захарова назвала ложными недавние заявления Нетаньяху о причастности России к антисемитской кампании в Сети, напомнив, что Израиль ранее сам признавал отсутствие антисемитизма в России.

    Накануне парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 27 октября, Макаревич публично поддержал действующего премьер-министра Нетаньяху и принял участие в его пиар-кампании. Появление музыканта в политической рекламе вызвало резонанс и критические отзывы на фоне его прошлых выступлений с критикой боевые действий на Украине.

    В 2022 году Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. С тех пор он неоднократно заявлял о своих пацифистских взглядах и выступал против спецоперации на Украине.

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    26 октября 2026, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил нанести «несоразмерные» удары по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские власти располагают информацией о готовящихся попытках помешать парламентским выборам, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пригрозив Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.

    «У нас есть разведывательные данные, указывающие на то, что наши враги могут попытаться спровоцировать нас на удары с целью дестабилизировать ситуацию и помешать проведению выборов», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Обращаясь к Ирану и его союзникам, он предупредил: «По вам будут нанесены несоразмерные удары, намного сильнее, чем вы можете себе представить… не испытывайте нас».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива и напомнил об угрозе со стороны Ирана.

    Издание New York Times сообщило о плане США и Израиля возобновить интенсивные удары по иранской территории после выборов в Конгресс США.

    По данным СМИ, Нетаньяху отдал приказ подготовить масштабные удары по Ирану, но отменил операцию из-за возражений США.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг в Тель-Авиве

    В Тель-Авиве тысячи людей вышли на протест перед выборами

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тель-Авива за три дня до парламентских выборов состоялась масштабная антиправительственная акция протеста с участием тысяч человек.

    Участники акции заполнили площадь Заложников напротив музея искусств и комплекса правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Демонстранты размахивали национальными флагами и требовали немедленно создать государственную комиссию для расследования провала в предотвращении атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. На месте дежурили полиция и скорая помощь, движение транспорта в районе митинга было перекрыто для предотвращения беспорядков.

    К митингу планировали присоединиться лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, председатель партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман и глава партии «Демократы» Яир Голан. Парламентские выборы в Израиле, по итогам которых сформируют новое правительство, назначены на 27 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Тель-Авива и других мегаполисах страны состоялись масштабные демонстрации против политики главы израильского правительства.

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    26 октября 2026, 08:04 • Новости дня
    The Guardian предупредила об угрозе демократии на выборах в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предстоящие и уже прошедшие выборы в Бразилии, Сербии, Израиле и США могут определить, усилятся ли авторитарные тенденции в этих странах, предупредила британская газета The Guardian.

    Издание пишет о «десяти днях, способных потрясти мир», отмечая, что во всех четырех странах сторонники демократии противостоят автократам, передает РБК.

    В Бразилии за пост президента борются действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. В Сербии правящей партии бросило вызов протестное движение, возникшее после трагедии в Нови-Саде.

    В Израиле на пост премьер-министра претендует Биньямин Нетаньяху, которого поддержал президент США Дональд Трамп. Сами Штаты готовятся к промежуточным выборам в Конгресс, которые станут первым испытанием для Республиканской партии после возвращения Трампа в Белый дом.

    Успех правых сил в одной из этих стран может укрепить позиции их союзников в других, подчеркивает The Guardian.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении новыми властями санкций против России к весне.

    В воскресенье Александар Вучич признал поражение своей партии на внеочередных парламентских выборах.

    В четверг газета The New York Times узнала о плане США и Израиля возобновить удары по Ирану после выборов в Конгресс.

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    25 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Нетаньяху напугал израильтян ИИ-кадром ядерного удара по Тель-Авиву

    Нетаньяху перед выборами опубликовал ИИ-фото ядерного удара по Тель-Авиву

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за два дня до парламентских выборов разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    Глава израильского правительства сопроводил публикацию текстом писателя Юваля Блумберга, который предупреждает о возможности создания иранского ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «Государство Израиль находится в реальной и ощутимой экзистенциальной опасности. Если иранцы получат ядерное оружие, ничто уже не будет иметь значения», – процитировал премьер слова писателя.

    Нетаньяху отметил наличие у страны двух лет на завершение работы в Иране. По его мнению, после ухода Дональда Трампа из Белого дома неизвестно, кто займет пост президента США.

    Накануне намеченных на 27 октября выборов тема ядерной опасности вновь стала активно использоваться политиком в рамках кампании. Ранее израильские военные повысили уровень боевой готовности из-за опасений эскалации конфликта в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

    В начале месяца премьер-министра обвинили в намеренном допущении нападения ХАМАС ради оправдания боевых действий.

    Летом израильские депутаты поддержали роспуск парламента для проведения осеннего голосования.

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    25 октября 2026, 14:38 • Новости дня
    Израиль изолировал Западный берег Иордана перед парламентскими выборами

    ЦАХАЛ закрыл контрольно-пропускные пункты на Западном берегу перед выборами

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля перекрыла все пункты пропуска на границе с Западным берегом реки Иордан для обеспечения безопасности во время парламентских выборов.

    Израильские военные запретили въезд палестинских рабочих в связи с проведением выборов, которые назначены на 27 октября, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил командованию подготовиться к полной изоляции Западного берега. Решение приняли после теракта в районе палестинского города Хеврон, в результате которого застрелили двух военнослужащих.

    По данным армейской пресс-службы, руководство страны одобрило запрет на въезд и выезд палестинцев и распорядилось закрыть все наземные пропускные пункты в день голосования. С воскресенья рабочим запрещено посещать израильские населенные пункты, исключение сделано только для промышленных зон и ряда согласованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу израильские военные сообщили о гибели двух солдат в результате теракта на Западном берегу реки Иордан.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о подготовке масштабной военной операции на этой территории.

    В понедельник армейская пресс-служба отчиталась о приведении вооруженных сил в состояние повышенной боевой готовности.

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    25 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    Армия Израиля заявила о ликвидации финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    ЦАХАЛ: Израиль ликвидировал двух финансировавших ХАМАС радикалов в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, уничтожив командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада», которые отвечали за перевод денежных средств от Ирана и Турции.

    Армия обороны Израиля сообщила, что в результате авиаударов ликвидированы Ибрагим Нимер Арши и Карам Рияд Абу Бутайхан, причастные к организации переводов миллионов шекелей боевикам, передает ТАСС.

    По данным военных, уничтоженные радикалы содействовали поступлению денег от «иранского режима и из Турции». В ведомстве добавили, что средства предназначались для восстановления потенциала боевиков и планирования атак против израильских военных и мирных жителей, что является систематическим нарушением режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля сообщила об уничтожении трех боевиков ХАМАС на севере сектора Газа. На прошлой неделе израильские военные ликвидировали командира военного крыла ХАМАС. Летом пресс-служба израильской армии заявила об уничтожении руководителей боевых групп палестинского движения.

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    26 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Минобороны Израиля исключило удар по Ирану до выборов

    Министр обороны Кац: Израиль не планирует атаковать Иран до выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти не намерены наносить удары по Ирану до завершения парламентских выборов 27 октября, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    «Я четко заявляю, что у Израиля нет намерения наносить удар по Ирану до проведения выборов в Израиле», – заявил Кац. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    Кроме того, министр опроверг информацию израильских СМИ о конфликте между премьером Биньямином Нетаньяху и начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром.

    Кац назвал слухи о разногласиях между политическим и военным руководством по поводу действий против Ирана «беспочвенными и ложными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить США нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    В тот же день Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать выборам.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об иранской угрозе.

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    26 октября 2026, 15:13 • Новости дня
    Израиль ликвидировал двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа командира военной разведки и командира инженерных сил военного крыла ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

    «В субботу ЦАХАЛ нанес удар в городе Газа и ликвидировал террориста Мухаммеда Халауа, командира в аппарате военной разведки ХАМАС. На прошлой неделе (в четверг) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал террориста Ахмеда Абу Уда, командира инженерного подразделения в военном крыле ХАМАС», – цитирует сообщение израильской армейской пресс-службы РИА «Новости».

    Израильские военные заявляют, что в последнее время эти члены ХАМАС готовили нападения на военнослужащих и граждан Израиля, а также восстанавливали потенциал группировки в нарушение режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа для ликвидации командира взвода военного крыла ХАМАС и члена «Исламского джихада».

    В октябре прошлого года жертвами израильских ударов по анклаву стали минимум 65 человек.

    Вооруженные силы Израиля осуществили точечную операцию против участника «Исламского джихада» в районе лагеря Нусейрат.

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    26 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Опровергнуты данные о попытке Нетаньяху убедить США атаковать Иран

    Канцелярия Нетаньяху опровергла данные о просьбах к США атаковать Иран

    Tекст: Вера Басилая

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения, что он безуспешно пытался убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед выборами.

    Информация об инициативе Израиля провести совместную с США атаку на Иран не соответствует действительности. Канцелярия премьер-министра назвала эти сообщения «фейковыми новостями», передает Israel National News.

    Ранее телеканал CNN со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности и двух американских чиновников сообщил, что Нетаньяху призывал Трампа к проведению совместной операции до выборов, однако американский лидер не дал на это согласия, предложив отложить атаку до готовности администрации США.

    В понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац также опроверг наличие разногласий между политическим руководством и военными по вопросу Ирана. Он заявил, что Израиль не планировал превентивный удар по Исламской республике до израильских выборов.

    «Сообщения о разногласиях между политическим руководством и ЦАХАЛ относительно Ирана полностью беспочвенны и лживы», – подчеркнул министр, добавив, что на процесс принятия решений влияют только соображения безопасности.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами в связи с угрозой вмешательства в парламентские выборы.

    В воскресенье Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

    NYT сообщала, что на прошлой неделе США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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    27 октября 2026, 04:52 • Новости дня
    Косачев назвал безосновательными обвинения США и Израиля в адрес Ирана

    Косачев: Обвинения США и Израиля в адрес Ирана безосновательны

    Tекст: Катерина Туманова

    Обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана являются бездоказательными инсинуациями, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

    «Иран участвует в договоре о нераспространении ядерного оружия. Иран так или иначе сотрудничает с МАГАТЭ, Иран открыт для окружающего мира с точки зрения прозрачности своей ядерной программы. Все, что потом на это нанизывается как обвинения в непрозрачности программы, – это не более чем инсинуации, измышления, пока не получившие никакой доказательной базы. Поэтому правда и справедливость за Ираном», – заявил он ТАСС.

    По его словам, в феврале Иран был атакован «несправедливо» и в противоречии с международным правом. Сенатор отметил, что Россия последовательно, «политическими средствами» поддерживает Иран в этой ситуации.

    США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить президента США нанести совместный удар по Ирану.

    До этого Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе от Ирана.

    США и Израиль разработали план возобновления интенсивных ударов по иранской территории после промежуточных выборов в американский Конгресс.

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    26 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    МИД Ирана отверг обвинения в стремлении получить ядерное оружие

    МИД Ирана: Тегеран никогда не обладал ядерным оружием и не стремился к нему

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что страна никогда не пыталась создать ядерное оружие.

    «Иран не только никогда не обладал ядерным оружием, но и никогда не стремился его получить», – заявил Багаи РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал сгенерированное нейросетью изображение ядерного удара по городу, похожему на Тель-Авив. Он заявил об экзистенциальной угрозе еврейскому государству со стороны Ирана. Публикация сопровождалась текстом писателя Юваля Блумберга об угрозе создания Ираном ядерного оружия.

    В свою очередь посол Ирана в России Казем Джалали напомнил, что ядерная программа Исламской республики носит мирный характер. По его словам, это основано на доктрине безопасности и фетве духовного лидера страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану «несоразмерными» ударами.

    В воскресенье израильский премьер разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива.

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    27 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    Уволенная из-за антисемитизма режиссер получила компенсацию от Би-би-си

    Israel National News: Би-би-си заплатит 400 тыс. фунтов режиссеру-еврейке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британская вещательная корпорация Би-би-си согласилась выплатить 400 тыс. фунтов стерлингов режиссеру Люси Кон, которая подверглась травле со стороны коллег из-за своего еврейского происхождения после нападения движения ХАМАС на Израиль.

    Кон проработала в корпорации 22 года, однако после 7 октября 2023 года столкнулась с агрессией со стороны сослуживцев. Они называли сионистов злом и требовали считать Израиль таким же террористическим государством, как ХАМАС, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    «Они пытались помешать мне выполнять мою работу, потому что я еврейка», – рассказала Кон. По ее словам, руководство запретило ей работать над документальным фильмом о нападении на музыкальный фестиваль Nova, объяснив это излишней предвзятостью режиссера.

    После официальной жалобы на антисемитизм женщину отстранили от работы на несколько месяцев, а затем сократили ее должность. Кон подала иск о несправедливом увольнении, после чего корпорация согласилась на досудебное урегулирование конфликта.

    При этом представители вещателя отказались приносить извинения и не признали факт дискриминации на рабочем месте. Руководство Би-би-си ограничилось заявлением о строгой политике нетерпимости к любым проявлениям антисемитизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе израильские военные атаковали сотрудницу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан. В марте США и Израиль напали на Иран. В январе в Израиле остановили часы обратного отсчета вернувшихся домой заложников ХАМАС.

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    27 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Голосование на выборах в Израиле оказалось под угрозой из-за непогоды

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Израиле в день парламентских выборов ожидаются грозы, град и сильный ветер с риском наводнений на юге и востоке страны.

    В Израиле во вторник ожидается ухудшение погоды, включая проливные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. На юге и востоке страны высока вероятность внезапных наводнений, передает Israel National News.

    Основная часть осадков придется на вторую половину дня. Позднее дожди могут распространиться на другие районы Израиля, но их интенсивность снизится. Ожидается, что осадки прекратятся к вечеру.

    В среду сильные дожди вернутся, в основном на восток Израиля и в район Аравы, а в четверг и пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Израиле началось голосование на первых выборах после нападения ХАМАС. В понедельник израильский министр обороны Исраэль Кац исключил удар по Ирану до завершения парламентских выборов. На прошлой неделе армейская пресс-служба сообщила о приведении Армии обороны Израиля в состояние повышенной боевой готовности в преддверии выборов.

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    27 октября 2026, 12:44 • Новости дня
    Нидерланды отказались от участия в «Евровидении» в 2027 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Нидерланды не будут участвовать в конкурсе «Евровидение» в 2027 году из-за разногласий вокруг участия Израиля, сообщила Нидерландская общественная вещательная корпорация (NPO).

    Решение приняли после консультаций с Советом вещательных организаций, пишет ТАСС.

    Директор по коммуникациям NPO Юрре Босман пояснил, что участие Израиля вызывает споры в обществе и среди сотрудников.

    «Мы хотим отправлять артиста или артистов и сотрудников на конкурс только в том случае, если они могут рассчитывать на полную поддержку одной или нескольких вещательных организаций», – заявил Босман.

    В руководстве NPO отметили, что первоначально поддержка возвращения страны на конкурс казалась достаточной, но подходящий формат организации найти не удалось. Корпорация могла поручить задачу другой вещательной организации NTR, но сочла это «безответственным» на фоне серьезных разногласий. Телеканал NOS покажет оба полуфинала и финал конкурса с нидерландскими комментариями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чешское телевидение отказалось от участия в «Евровидении-2027» из-за бюджетных ограничений. В прошлом месяце Ирландия объявила о бойкоте конкурса из-за присутствия израильских музыкантов. В августе Нидерландская телерадиокомпания Avrotros сообщила об отказе от участия страны в конкурсе по той же причине.

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