Избиратели Израиля начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС

Tекст: Игорь Иножарский

Израильтяне во вторник приступили к голосованию на первых парламентских выборах после атак ХАМАС с 7 октября 2023 года, разрушения Газы и начала совместной с США войны против Ирана; опросы прогнозируют потерю большинства как правящей коалицией Нетаньяху, так и оппозиционным блоком, пишет The Guardian.

Семьдесятшестилетний Биньямин Нетаньяху, возглавивший самый правый кабинет в истории Израиля и давно являющийся фигурантом трёх коррупционных процессов, добивается сохранения власти на фоне мандата Международного уголовного суда на его арест по обвинениям в военных преступлениях в Газе и критики за просчёты безопасности перед терактами ХАМАС, когда были убиты почти 1200 человек, сообщает Al Jazeera.

По данным источников издания, израильское военное наступление на Газу, начатое после атак 2023 года и сопровождавшееся войной против Ирана, Ливана и ряда других стран региона, привело к гибели не менее 75 тыс. человек и энергетическому кризису, причём комиссию ООН и правозащитные группы цитируют как структуры, квалифицирующие происходящее как геноцид, а Израиль – как международного изгоя.

Кампания проходила на фоне длительного сдвига израильской политики вправо, попыток правительства Нетаньяху ограничить полномочия Верховного суда, усиления насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и фактического исключения арабских партий из переговоров о коалициях; «вся израильская политическая система действует в расистской логике еврейского превосходства», – заявил социолог Йехуда Шенхав-Шахрабани в комментарии изданию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об отсутствии планов удара по Ирану до завершения выборов. В тот же день канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху опровергла сообщения о его попытках убедить президента США Дональда Трампа нанести совместный удар по Ирану перед голосованием. В понедельник сам Нетаньяху предупредил о готовящихся попытках сорвать выборы и пригрозил Ирану и его союзникам «несоразмерными» ударами.