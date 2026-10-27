Ущерб по делу экс-главы Крымского района Леся превысил 69 млн рублей

Экс-главу Крымского района Кубани Леся отправили под суд за махинации с землей

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Они обвиняются в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями... Противоправными действиями фигурантов был причинен ущерб бюджету администрации МО Крымский район на сумму более 69 млн рублей», – цитирует ведомство ТАСС.

Следствием установлено, что с января 2021 года по декабрь 2024 года бывший глава муниципалитета вступил в сговор с начальником управления имущественных отношений района. Фигуранты продали на льготных условиях без проведения торгов и по заниженной цене 13 земельных участков троим своим знакомым.

Уточняется, что в качестве обеспечительных мер для дальнейшего возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых и аффилированных с ними лиц наложен арест на сумму более 500 млн рублей.

Леся арестовали в октябре прошлого года.

В октябре 2026 года Ленинский райсуд Краснодара наложил арест на имущество первого вице-губернатора Краснодарского края Игоря Галася на сумму более 970 млн рублей.

В прошлом году правоохранительные органы задержали мэра Крымска Яниса Будагова по делу о выводе земельного участка стоимостью 120 млн рублей.