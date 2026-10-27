Алиев назвал Азербайджан оплотом стабильности в нестабильном регионе

Sputnik: Алиев заявил об отсутствии внутренних угроз в Азербайджане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава государства отметил, что в стране в настоящее время отсутствуют внутренние риски, а общество едино по всем ключевым вопросам, передает Sputnik Азербайджан.

«Все потенциальные риски исходят из-за пределов наших границ. Идеологические риски столь опасны, как и физические. Поэтому мы должны всегда быть бдительными и с полной самоотдачей защищать нашу национальную идентичность, нашу государственность, отстаивать нашу независимость и защищать наш образ жизни», – подчеркнул Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что за годы независимости республика не только сохранила традиционный образ жизни, но и укрепила его. Он указал на историческую роль страны как культурного моста между Азией и Европой.

По его словам, религиозная толерантность и традиции мультикультурализма остаются важнейшими ценностями для народа. Президент заключил, что гармония и солидарность выступают основными причинами стабильного развития государства, в котором представители всех религий и этнических групп живут как единая семья и обладают равными конституционными правами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об успешном избежании проблем с экспортом нефти благодаря стратегии диверсификации маршрутов.

Кроме того, Алиев объявил о переводе азербайджанской армии на стандарты НАТО.