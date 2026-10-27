Квебек потребовал большей роли в переговорах Канады с ЕС

Politico: Правительство Квебека решило усилить роль в связях Канады с ЕС

Tекст: Игорь Иножарский

«Квебек должен быть за столом переговоров, и Канада это очень хорошо понимает», – сказала Дренвиль в интервью Politico.

Она отметила, что федеральные и провинциальные чиновники уже создали совместные рабочие группы для реализации итогов саммита, в которых Квебек намерен участвовать в вопросах, затрагивающих его юрисдикцию, в частности в области природных ресурсов.

По словам Дренвиль, Квебек заинтересован во «взаимовыгодном партнерстве» с ЕС, подчеркнув, что провинция и Оттава дополняют друг друга и вместе сильнее в отношениях с Европой.

Саммит Канада – ЕС с участием канадского премьер-министра Марка Карни, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты проходит в Монреале в четверг и пятницу. Отмечается, что председатель ЕК даже предложила сделать Канаду «ассоциированным членом» ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен запланировали обсуждение на саммите в Монреале идеи «ассоциированного членства» Оттавы в Евросоюзе. В начале месяца премьер-министр Канады столкнулся с новым вызовом для единства страны после победы сепаратистской Партии Квебека на провинциальных выборах. В прошлом году издание The Hill сообщило о возможности присоединения Канады к США в случае отделения Квебека.