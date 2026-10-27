МИД Китая выразил уважение к выбору граждан Бразилии вопреки мнению США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пекин с уважением относится к результатам голосования в южноамериканской республике. «Мы уважаем самостоятельный выбор бразильского народа», – сказал Го Цзякунь.

Ранее Дональд Трамп назвал прошедшие в Бразилии президентские выборы ужасными и счел их результаты фальсифицированными. При этом американский лидер отметил, что не принимал ничью сторону и ладит с переизбранным на новый срок Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает ТАСС.

Второй тур президентских выборов завершился в Бразилии 25 октября. Лула да Силва заручился поддержкой более 64 млн избирателей, набрав 51,79% голосов. Его оппонент Флавиу Болсонару получил 48,21% голосов. Действующий глава государства стал первым политиком в истории страны, занявшим высший пост в четвертый раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.

Луис Инасиу Лула да Силва после победы столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

В понедельник действующий президент Бразилии победил на выборах вопреки прогнозам.