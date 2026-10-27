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    27 октября 2026, 10:54 • Новости дня

    МИД Китая выразил уважение к выбору граждан Бразилии вопреки мнению США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил об уважении Пекина к самостоятельному выбору бразильского народа, прокомментировав слова президента США Дональда Трампа о фальсификациях на прошедших выборах.

    Пекин с уважением относится к результатам голосования в южноамериканской республике. «Мы уважаем самостоятельный выбор бразильского народа», – сказал Го Цзякунь.

    Ранее Дональд Трамп назвал прошедшие в Бразилии президентские выборы ужасными и счел их результаты фальсифицированными. При этом американский лидер отметил, что не принимал ничью сторону и ладит с переизбранным на новый срок Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает ТАСС.

    Второй тур президентских выборов завершился в Бразилии 25 октября. Лула да Силва заручился поддержкой более 64 млн избирателей, набрав 51,79% голосов. Его оппонент Флавиу Болсонару получил 48,21% голосов. Действующий глава государства стал первым политиком в истории страны, занявшим высший пост в четвертый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.

    Луис Инасиу Лула да Силва после победы столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

    В понедельник действующий президент Бразилии победил на выборах вопреки прогнозам.

    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    26 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Axios: Демократы в Конгрессе США решили расследовать сделку Трампа с Москвой

    Axios: Демократы решили расследовать дизельную сделку Трампа с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Демократической партии США готовят базу для расследования соглашения президента Дональда Трампа с Москвой об импорте российского дизельного топлива.

    Ведущие демократы, претендующие на влиятельные посты в следующем году, потребовали от крупных банков и портов сохранить документы о сделках с российским дизелем. Изучение соглашения президента США Трампа с Москвой станет приоритетом партии в случае возвращения контроля над Конгрессом, пишет портал Axios.

    «[Любой] ввоз российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать поводом для судебных разбирательств, а также расследований со стороны Конгресса», – говорится в письме демократов.

    Документ подписали сенаторы Крис Кунс, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и Шелдон Уайтхаус. В случае получения демократами большинства в Сенате они могут возглавить комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебной системе.

    Новый запрос показывает, что расследования будут проводиться не только в Белом доме, но и в высших эшелонах власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля отправился в Нью-Йорк. До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от американского лидера за решение об экспорте дизельного топлива.

    Министерство энергетики США объяснило сделку по дизельному топливу попыткой остановить конфликт.

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    26 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Минкоммерции КНР предложило запрещать торговлю с похитителями коммерческой тайны

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство коммерции КНР предложило ограничивать или запрещать торговлю с иностранными субъектами, нарушающими коммерческую тайну Китая.

    Министерство коммерции КНР предложило ряд мер против иностранных организаций и физлиц, нарушающих коммерческую тайну Китая в рамках международной торгово-экономической деятельности, передает ТАСС.

    Такие действия наносят ущерб или создают угрозу суверенитету, безопасности и интересам развития страны.

    В качестве мер ведомство сможет применять ограничения или запрет на торговлю с Китаем, предоставление международных услуг, новые инвестиции в КНР, а также запрещать экспорт соответствующих товаров.

    Также предусмотрены ограничения на въезд персонала и транспортных средств, аннулирование разрешений на работу и наложение штрафов.

    Проект вынесен на общественное обсуждение до 24 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о работе в 30 американских университетах спящих ячеек, пытавшихся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая.

    На прошлой неделе американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний из-за подозрений в краже коммерческих секретов Google.

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    27 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    США и Канада решили смягчить пошлины на сталь и автомобили

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Канада работают над соглашением о смягчении американских пошлин на канадскую сталь и автомобили, сообщили источники Reuters.

    «Переговоры сосредоточены на пошлинах, введенных в соответствии с разделом 232 (Section 232) законодательства США, в отношении канадской стали и автомобилей. Канадские информаторы сообщают, что соглашение может быть достигнуто до промежуточных выборов 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 января 2027 года пошлины на сталь и автомобили могут вырасти до 50%», – передает Reuters.

    Пошлины в рамках раздела 232 находятся в ведении Министерства торговли. Ключевой фигурой в переговорах стал министр торговли США Говард Латник. По словам источника, Латник и министр Канады Доминик Леблан в последнее время поддерживают регулярные контакты.

    В аппарате Леблана подтвердили, что Канада продолжает поддерживать связь с Вашингтоном.

    «Канада продолжает вести конструктивный диалог с американскими коллегами по ряду приоритетных вопросов. Мы готовы к конструктивному и добросовестному сотрудничеству ради создания более взаимовыгодных торговых отношений, учитывающих интересы Канады», – заявил представитель Леблана.

    Переговоры между США и Канадой зашли в тупик в августе из-за разногласий по вопросу снижения пошлин на средне- и большегрузные транспортные средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вашингтонская администрация 24 октября отменила пошлины в размере 50% на некоторые канадские товары. Хотя в четверг посольство США в Канаде обвинило канадских политиков в попытках вмешательства в американские выборы на фоне таможенных войн.

    В августе премьер-министр Канады Марк Карни заявил о состоянии торговой войны с США после провала переговоров и введения Вашингтоном новых пошлин.

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    27 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

    Минюст США вновь предъявил обвинения бывшему директору ФБР Коми

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США вновь предъявило обвинения бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, его подозревают в незаконной передаче информации, относящейся к национальной обороне, и сговоре.

    Министерство юстиции США в третий раз пытается привлечь к ответственности бывшего директора ФБР Джеймса Коми. В последнем деле его обвиняют в разглашении конфиденциальной информации, касающейся национальной безопасности, в 2016 году, согласно судебным документам, обнародованным в понедельник, передает Reuters.

    В документе, поданном в федеральный суд Вашингтона, Коми обвиняется в передаче и сговоре с целью распространения информации, касающейся национальной обороны. В нем сказано, что в октябре 2016 года он передал секретную информацию репортеру из New York Times.

    Коми заявил в соцсети, что «они снова вернулись», и упомянул Министерство юстиции, но не предоставил никаких подробностей.

    «Я по-прежнему невиновен», – добавил он.

    Адвокаты Коми уже обратились к судье с просьбой прекратить дело, так как оно юридически некорректно.

    Министерство юстиции уже дважды предъявляло обвинения Коми в даче ложных показаний Конгрессу относительно утечек информации в СМИ и угрозах президенту Дональду Трампу в соцсетях. Судья отклонил дело о ложных показаниях, в то время как дело об угрозах остается на рассмотрении.

    Адвокат Коми, Патрик Фицджеральд, заявил, что документ «предположительно обвиняет Коми в преступлениях, которых он не совершал». Обвинительное заключение было подано 5 октября, а обнародовано в понедельник, 26 октября, по просьбе адвокатов Коми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Минюст США обвинил Коми в публикации зашифрованных угроз в адрес президента для продвижения книги. В апреле большое жюри присяжных выдало ордер на арест бывшего директора ФБР. В 2025 году ему предъявили обвинения в даче ложных показаний и препятствовании правосудию.

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    27 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Приложения Центрального телевидения Китая удалили все материалы с Мбаппе

    В Китае удалили материалы о Мбаппе из новостных приложений госканала CCTV

    Tекст: Мария Иванова

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая (CCTV) удалили публикации с французским футболистом Килианом Мбаппе после скандала из-за его оскорбительных высказываний.

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили материалы, связанные с французским футболистом Килианом Мбаппе, передает РИА «Новости».

    По данным Global Times, социальная сеть «Сяохуншу» также удаляет соответствующие материалы со спортсменом. Кроме того, одна из крупнейших китайских футбольных новостных платформ Dongqiudui отказалась переводить скандальное интервью на китайский язык.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что слова, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают отпор со стороны китайского общества. Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью Мбаппе, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес исторического политического деятеля КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре китайского общества на оскорбившие его слова французского футболиста Килиана Мбаппе.

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты со спортсменом из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    В Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей

    В Китае завели дела о коррупции против 73 руководителей высокого уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая за девять месяцев 2026 года инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    За первые девять месяцев 2026 года антикоррупционные ведомства Китая завели дела о нарушениях на 73 чиновников министерского и провинциального уровня, передает ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

    Всего за этот период органы контроля получили свыше 3,5 млн обращений о возможных нарушениях, на основании которых в стране инициировали 800 тыс. расследований. В число подозреваемых вошли 4,2 тыс. руководителей управлений и департаментов, а также 34 тыс. государственных служащих уездного звена.

    Различным дисциплинарным взысканиям с января по сентябрь подверглись 680 тыс. человек. Из них 505 тыс. были наказаны по партийным вопросам, а еще 222 тыс. понесли административную ответственность. Эти санкции затронули 105 высокопоставленных руководителей и десятки тысяч чиновников среднего звена.

    Масштабная кампания по борьбе с коррупцией в КНР активно ведется с 2012 года. В январе председатель КНР Си Цзиньпин распорядился дополнительно активизировать меры против нарушителей в течение пятнадцатой пятилетки, рассчитанной на 2026–2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Китае вынесли смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Сун Чаохуа за получение взяток на общую сумму более 21 млн долларов.

    Также двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжило уверенно развиваться благодаря совместным стратегическим усилиям государств.

    Кроме того, президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

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    27 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Китайский пилотируемый батискаф погрузился на 7 км

    Синьхуа: Китайский пилотируемый подводный аппарат погрузился на глубину 7 км

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный китайский пилотируемый подводный аппарат «Цзяолун» успешно завершил два погружения на глубину более 7 тыс. метров в Филиппинском море, сообщило агентство «Синьхуа».

    Батискаф выполнил задачи по улучшению эксплуатационных возможностей для научных исследований, достигнув максимальной глубины 7 056,9 метра, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Научный сотрудник Китайского национального центра управления глубоководной базой Сунь Юнфу сообщил, что испытания подтвердили надежность и безопасность аппарата после модернизации и установки отечественных компонентов. Это усиливает технологические преимущества Китая в области глубоководного оборудования.

    В ходе модернизации инженеры заменили литиевые аккумуляторы, установили произведенный в КНР двигатель постоянного тока, улучшили плавучесть и оборудовали батискаф сверхвысококачественными камерами. Сунь Юнфу добавил, что «Цзяолун» будет участвовать в экспедициях для укрепления международного сотрудничества и позиций Китая как морской державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из акватории Желтого моря.

    В середине месяца китайские исследователи создали бронемашину для выполнения задач на глубине до 50 метров.

    В прошлом месяце Китай начал строительство уникального корабля для запуска сверхкрупных подводных дронов.

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    27 октября 2026, 07:51 • Новости дня
    Дмитриев посоветовал чиновникам ЕС учиться миротворчеству у Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться миротворчеству у Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что чиновникам Евросоюза и Великобритании следует перенять у президента США Дональда Трампа гуманитарный подход и стремление к миротворчеству.

    Американское руководство демонстрирует приоритет миротворчества над разжиганием конфликтов, передает ТАСС.

    «Президент Трамп и его команда настаивают на том, чтобы гуманитарный подход и миротворчество превалировали над разжиганием войны. Чиновникам ЕС и Великобритании есть чему поучиться у этого подхода», – написал Дмитриев.

    Свой комментарий спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами посвятил введению режима тишины на херсонском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны объявило о прекращении огня российскими войсками на херсонском направлении ради гуманитарной операции в Алешках.

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    27 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    США приостановили безвизовый въезд граждан Китая на Марианские острова

    Гражданам Китая отменили безвиз на Марианские острова

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин решил приостановить программу безвизового въезда для граждан Китая на территорию Северных Марианских островов из-за угрозы шпионажа.

    Новые правила посещения контролируемой Вашингтоном территории вступят в силу 30 октября, передает РИА «Новости».

    В опубликованной для ознакомления предварительной версии ведомственного документа отмечается приостановка программы разрешений на поездки ради содействия экономическому развитию и обеспечения безопасности.

    Американские власти предполагают использование безвизового режима для шпионажа и так называемого родильного туризма.

    Специальная программа действовала со времен администрации Джо Байдена. Она позволяла гражданам Китая посещать Северные Марианские острова без визы на срок до 14 дней.

    Президент США Дональд Трамп с начала второго срока взял курс на ужесточение визовой политики. В июне 2025 года он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, а в декабре ограничил въезд представителям еще 15 государств, однако позже окружной суд штата Род-Айленд отменил оба президентских указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный судья в Нью-Йорке летом обязала администрацию США возобновить обработку виз для граждан 75 стран. Госдепартамент США аннулировал 150 виз из-за «родильного туризма».

    В феврале группа правозащитных организаций потребовала через суд отменить решение Госдепартамента о запрете выдачи иммиграционных виз.

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    27 октября 2026, 06:46 • Новости дня
    Сухопутные войска Китая и Индонезии начали антитеррористические учения

    Китай и Индонезия начали совместные военные маневры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные антитеррористические маневры «Острый клинок – 2026» с участием военнослужащих КНР и Индонезии стартовали в китайском городе Гуанчжоу.

    Военнослужащие сухопутных войск Китая и Индонезии приступили к отработке антитеррористических задач в южнокитайской провинции Гуандун, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны КНР.

    Учения включают этапы специальной подготовки, тактического взаимодействия и комплексные маневры. Военные продемонстрируют навыки в снайперском деле, использовании беспилотных систем, разведке, а также обезвреживании террористов.

    В рамках мероприятия запланированы тематические семинары, спортивные соревнования и демонстрация вооружений и боевой техники. Главной целью учений заявлено повышение уровня боеготовности войск и укрепление дружественных связей между армиями двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си сообщил о планах проведения совместных учений сухопутных войск Китая и Пакистана.

    Также военнослужащие сил специальных операций Белоруссии вылетели в Китай для участия в тактических маневрах.

    Китайские военные моряки отбыли из Приморья в Японское море после завершения совместных с Россией мероприятий.

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    27 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    В Челябинской области запретили ввоз 18 тонн китайских мандаринов

    В Челябинскую область не пустили фуру с 18 тоннами мандаринов из Китая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Челябинской области на пункте пропуска «Бугристое» предотвратили незаконный ввоз 18 тонн китайских мандаринов, следовавших из Казахстана в Свердловскую область без обязательной маркировки, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

    При досмотре грузового автомобиля инспекторы обнаружили отсутствие маркировки на части полимерных корзин с фруктами, указало ведомство в Max.

    В связи с выявленными нарушениями правил карантина растений Евразийского экономического союза ведомство составило акт и вынесло предписание о запрете ввоза партии. Под контролем специалистов грузовик вернули на территорию сопредельного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россельхознадзор остановил импорт посадочного материала из Мексики, Чехии и Молдавии. Весной ведомство приостановило ввоз сельскохозяйственной продукции от ряда зарубежных компаний Узбекистана из-за нарушений фитосанитарных норм. В мае Челябинская таможня отправила обратно не прошедшие ветеринарный контроль большегрузы с пчелами.

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