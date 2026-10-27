Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на грантовый конкурс

Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 19-й конкурс

Tекст: Вера Басилая

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте заявочной кампании нового грантового конкурса. Заявки принимаются до 7 декабря включительно на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Победители конкурса смогут приступить к реализации своих проектов с июня 2027 года. К участию приглашаются негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

Конкурс включает 12 тематических направлений, среди которых «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе» и другие. В заявке участникам необходимо указать соответствие проекта одной из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей.

Генеральный директор ПФКИ Роман Карманов отметил: «Мы убеждены, креативная идея – это не просто творческий замысел, а точка роста для территории, сообщества и страны в целом. Наша задача – поддержать авторов на самом старте».

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов.

Заявители могут обратиться в один из 41 партнерского проектного офиса ПФКИ, которые работают в 38 регионах страны.

Кроме того, 27 октября генеральный директор ПФКИ Роман Карманов проведет вебинар, посвященный особенностям нового грантового конкурса. Присоединиться к просмотру можно на официальных страницах в социальных сетях (ВК, ОК), а также на RUTUBE.

За пять лет Президентский фонд культурных инициатив поддержал 11 752 творческих проекта в 89 регионах.