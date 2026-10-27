Bloomberg: Победа Лулы обвалила бразильские рынки и курс реала

Tекст: Игорь Иножарский

После объявления победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии финансовые рынки страны пережили рекордную распродажу: крупнейший биржевой фонд, отслеживающий бразильские акции, падал в течение сессии до 26%, национальная валюта показала самое резкое ослабление более чем за два десятилетия, а свопы по процентным ставкам выросли настолько, что биржа была вынуждена расширить лимиты торгов, передает Bloomberg.

Инвесторы опасаются, что Лула, которого два десятилетия назад за сочетание роста экономики, борьбы с бедностью и профицитов бюджета тогдашний президент США Барак Обама назвал «самым популярным политиком на Земле», теперь ограничится мягкими мерами для исправления быстро ухудшающейся бюджетной ситуации: дефицит бюджета достиг около 10% ВВП, госдолг превысил 80%, высокие ставки душат экономику, а домохозяйства оказались в рекордных долгах.

По данным издания, одной из первых интриг станет назначение нового руководителя экономического блока: среди обсуждаемых фигур вице-президент Жералду Алкмин и губернатор штата Пиауи Рафаэл Фонтелис, при этом союзники ожидают от Лулы курса на умеренное сочетание роста расходов на социальные программы с более жесткими бюджетными ограничениями, тогда как часть рынка требует от будущего кабинета более радикальной консолидации государственных финансов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Либеральная партия Бразилии заявила о признании поражения Флавиу Болсонару во втором туре президентских выборов. В понедельник эксперты отметили, что победа Лулы да Силвы на выборах стала ударом по стратегии США в Латинской Америке и открыла путь продолжению сотрудничества Бразилии с Россией в рамках БРИКС. В тот же день политолог Виктор Хейфец объяснил успех Лулы да Силвы ошибками штаба Болсонару и оценил шансы оспорить итоги голосования как минимальные.