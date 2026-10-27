МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.