Россия на треть увеличила экспорт сельхозпродукции в Индию

Поставки российской агропродукции в Индию достигли 1,45 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 11% в натуральном выражении и на 34% в стоимостном, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Большую часть поставок составило подсолнечное масло на сумму более 1,2 млрд долларов. На втором месте оказалось соевое масло с показателем около 150 млн долларов, далее следуют сушеный горох, чечевица и семена кориандра.

Зафиксированный показатель стал вторым за всю историю наблюдений. Максимальный результат был отмечен в 2024 году, когда Россия экспортировала около 2,5 млн тонн продукции на сумму более 1,7 млрд долларов.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня сельскохозяйственного экспорта в Индию в 3 млрд долларов в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина сообщила о росте объемов поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии.

В субботу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

В начале месяца Россия сохранила лидерство по экспорту нефти в эту страну.