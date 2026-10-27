  • Новость часаКремль: Путин обсудил со Стуббом и Стёре переговоры по Украине
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    Власти Италии испугались одного генерала
    В Совфеде призвали запретить армянскому губернатору въезд в Россию за слова об «Иванах»
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    Лидеры Финляндии и Норвегии заявили о разговоре с Путиным
    Объявлен режим тишины для гуманитарной операции в Алешках
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара
    Захарова поблагодарила страны Африки за отказ предать Россию
    Суд Гамбурга отклонил просьбу о закрытии дела о подрыве «Северных потоков»
    27 октября 2026, 10:35 • Новости дня

    Россия на треть увеличила экспорт сельхозпродукции в Индию

    Поставки российской агропродукции в Индию достигли 1,45 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    За девять месяцев 2026 года объем поставок российской агропромышленной продукции на индийский рынок достиг 1,3 млн тонн на общую сумму 1,45 млрд долларов.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 11% в натуральном выражении и на 34% в стоимостном, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

    Большую часть поставок составило подсолнечное масло на сумму более 1,2 млрд долларов. На втором месте оказалось соевое масло с показателем около 150 млн долларов, далее следуют сушеный горох, чечевица и семена кориандра.

    Зафиксированный показатель стал вторым за всю историю наблюдений. Максимальный результат был отмечен в 2024 году, когда Россия экспортировала около 2,5 млн тонн продукции на сумму более 1,7 млрд долларов.

    Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил о планах достичь уровня сельскохозяйственного экспорта в Индию в 3 млрд долларов в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина сообщила о росте объемов поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии.

    В субботу президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поручили министерствам двух стран развивать двустороннюю торговлю.

    В начале месяца Россия сохранила лидерство по экспорту нефти в эту страну.

    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    Южный мост в Киеве поражен в результате массированного удара ВС России
    @ Christophe Gateau/dpa/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, киевскому Южному мосту и морскому судну с военными грузами, заявило Министерство обороны.

    Удар наносился высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам инфраструктуры в Киеве, логистическому центру в Харьковской области и морским судам, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражены промышленное предприятие и две мастерские по сборке и хранению ударных и разведывательных дронов большой и средней дальности, в том числе аппаратов компаний «Оаклайн» и «Файер Поинт».

    Кроме того, удар нанесен по Южному автожелезнодорожному мосту, который использовался для транзита военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

    В Харьковской области уничтожен разгрузочно-таможенный терминал компании «Региональный логистический центр», где хранились грузы двойного назначения и беспилотники для нужд украинской армии. Также на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск Одесской области военное имущество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские военные поразили логистические центры, объекты энергетики и порты Украины. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило об ударах по двум электроподстанциям и сухогрузам с оружием. В начале месяца Вооруженные силы России атаковали вантовый автожелезнодорожный Южный мост в Киеве.

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    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 01:33 • Новости дня
    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»

    Посольство России осудило армянского губернатора за реплику об «иванах»

    Посольство России в Ереване возмутилось словами местного губернатора об «иванах»
    @ кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Посольство России в Ереване возмутилось высказыванием губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна об «иванах», сравнив его с лексиконом немецких нацистов времен Великой Отечественной войны.

    «С недоумением восприняли содержащееся в записи на личной странице губернатора Ширакской области Д.В. Арушаняна в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России – прим. ВЗГЛЯД) от 17 октября 2026 года упоминание неких «иванов», поневоле напоминающее лексикон немецких нацистов периода Великой Отечественной войны», – говорится в заявлении дипломатического представительства в Telegram-канале.

    Дипломаты подчеркнули, что официальному лицу региона, где дислоцируется 102-я российская военная база и несут службу пограничники из России, недопустимо использовать публичные высказывания, провоцирующие национальную неприязнь.

    В посольстве добавили, что подобные действия в корне противоречат духу многовековой дружбы между народами двух стран.

    Губернатор Ширакской области в Армении Давид Арушанян раскритиковал празднование Дня города Гюмри, организованное оппозиционной партией «Сильная Армения». Он написал, что «гюмрийцы – это не ваши Иваны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и армянский посол Гурген Арсенян подтвердили взаимный настрой на углубление межгосударственного диалога.

    Летом президент Владимир Путин заверил в намерении Москвы сохранить нормальные отношения с Ереваном независимо от его дальнейшего внешнеполитического выбора.

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    27 октября 2026, 09:21 • Новости дня
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    МИД: Европа требует от Москвы капитуляции
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты между Россией и Европой носят несистемный характер, а европейские представители на встречах требуют от Москвы капитуляции, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Контакты есть какие-то, но они не системные. Были на полях Генеральной Ассамблеи, и в МИДе у нас есть контакты. Но они приходят и говорят то, что они публично заявляют: «Россия должна». Они требуют от нас капитуляции и, глядя в глаза, утверждают, что вот это и есть основа для долгосрочного урегулирования», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    По его словам, европейцы считают, что мир на Украине на российских условиях будет означать капитуляцию Западной Европы.

    «Почему это будет капитуляция Западной Европы – совершенно непонятно, но они не могут ее допустить», – добавил замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Александр Грушко заявил о значительных усилиях США по выработке формулы долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности России поддержать кандидатуру переговорщика от Евросоюза при его искренней заинтересованности в мире.

    В тот же день Грушко заявил о фактическом самоисключении Европы из возможных переговоров с Москвой из-за выдвинутых Евросоюзом условий.

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    26 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской China Airlines впервые за четыре года пролетел над Россией

    Самолет тайваньской авиакомпании впервые за четыре года пролетел над Россией
    @ Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пассажирский самолет авиакомпании China Airlines, выполнявший рейс из Тайбэя в Рим, вошел в воздушное пространство России впервые с февраля 2022 года.

    Самолет тайваньской авиакомпании пролетел над территорией России впервые за четыре года, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету «Цзиньжи». Транспортное ведомство Тайваня самостоятельно приостановило полеты над Россией в конце февраля 2022 года.

    По словам профессора Университета науки и технологий Чаоян Лу Яньляна, полет через Россию сократил время рейса на 40-60 минут. При этом другие рейсы China Airlines в Европу 25 октября следовали через Южную Азию, поэтому говорить о полном возобновлении полетов над Россией преждевременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре британский частный самолет пересек воздушное пространство России и приземлился в Китае.

    В том же месяце правительственный борт США вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США.

    Весной китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем.

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    26 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    На Украине начали подготовку городов к круговой обороне
    @ Marianna Kotyk/Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о строительстве полосы инженерных заграждений для организации круговой обороны городов.

    Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах по развитию полосы инженерных заграждений, передает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

    Текст самого решения СНБО доступен исключительно для служебного пользования, подробности инициативы не разглашаются.

    Указ вступает в силу со дня опубликования. Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной украинские СМИ сообщили об организации оборонительных рубежей в Волынской области.

    Администрации Киевской области получили указание приступить к круговой обороне населенных пунктов.

    В прошлом году Владимир Зеленский решил открыть центры военной подготовки гражданских лиц в каждом регионе Украины.

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    26 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться

    Bloomberg: Microsoft предложила 60 тыс. сотрудников уволиться

    Tекст: Вера Басилая

    Американская корпорация Microsoft в рамках плана по сокращению расходов предложила более 60 тыс. специалистов в США, Канаде, Британии и Индии компенсацию за добровольный уход.

    Более 60 тыс. сотрудников Microsoft в Соединенных Штатах, Британии, Канаде и Индии получили предложение добровольно покинуть компанию в обмен на денежные выплаты в рамках оптимизации затрат, передает Bloomberg.

    «Это предложение дает сотрудникам, которые рассматривают возможность ухода из компании и имеют на это право, новый шанс совершить это сейчас при нашей поддержке», – заявила директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.

    Участвовать в программе разрешили работникам финансового отдела, а также дочерних предприятий Xbox, Windows и Copilot. Предложение не распространяется на специалистов в области продаж, маркетинга, кибербезопасности, квантовых вычислений и центров обработки данных.

    В настоящий момент штат американской корпорации насчитывает более 223 тыс. человек. Программа добровольного увольнения охватывает порядка 27% персонала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания Electronic Arts решила уволить около 400 сотрудников.

    В начале месяца власти США исключили корпорацию Microsoft из программы по найму иностранных работников.

    В прошлом месяце Microsoft ограничила использование облачного сервиса Xbox Cloud Gaming.

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    27 октября 2026, 08:18 • Новости дня
    Техника ВСУ попала под удары «Ланцетов» в многокилометровых пробках у Славянска

    ВСУ снабжали Славянск через пробки под ударами российских «Ланцетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинским военным приходится обеспечивать снабжение группировки в Славянске и Краматорске по разбитой альтернативной трассе, где из-за многокилометровых пробок транспорт становится мишенью для российских беспилотников «Ланцет».

    Украинские военные столкнулись с серьезными трудностями при снабжении войск в Славянске и Краматорске из-за огневого контроля российских сил над шоссе Изюм – Славянск, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «После того как участок трассы Изюм-Славянск попал под огневой контроль FPV-дронов, вся логистика ВСУ пошла на Барвенково. Только вот дороги там нет. Есть остатки асфальта и километровые пробки на скорости пять километров в час», – сообщил источник.

    Альтернативный маршрут проходит по дороге Т-21-21 Лозовая – Близнюки – Барвенково в Харьковской области. Собеседник агентства отметил, что деньги на ремонт этой трассы выделяются регулярно, однако из-за очевидной коррупции работы не проводятся.

    Дальности полета FPV-дронов не хватает для атак на этом участке, но из-за частых заторов украинский транспорт поражают российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Славянск и Краматорск образуют ядро последней крупной линии обороны ВСУ на подконтрольной им территории ДНР, являясь важным логистическим хабом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил об успешном отражении контратак украинских формирований в районе Славянска.

    Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал о подготовке противником Краматорска к уличным боям.

    Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко сообщил о сокрушении трасс снабжения украинских войск в Славянско-Дружковской агломерации.

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    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить электронный доступ россиян к архивам истории семей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к электронным копиям документов о семейной истории.

    Путин поручил правительству и руководству регионов проработать механизм предоставления гражданам доступа к достоверным электронным копиям открытых архивных документов об истории их семей. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики опубликован на сайте Кремля.

    В документе отмечается, что инициатива направлена на поддержание, укрепление и сохранение семейных традиций. Для облегчения распознавания и поиска архивных данных планируется задействовать технологии искусственного интеллекта.

    Подготовить соответствующий доклад поручено до 15 декабря. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения максимального размера кредита по программе «Семейная ипотека» с учетом количества детей.

    Президент поручил руководителям регионов рассмотреть вопрос о развитии сервисов краткосрочной аренды семейных автомобилей, оборудованных детскими креслами.

    В прошлом месяце Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов истории малых городов и сел.

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    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    «Яндекс» перенес уцелевшие после атак беспилотников суперкомпьютеры
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суперкомпьютеры «Яндекса» не пострадали в результате недавних атак беспилотников и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках, сообщили в компании.

    «Яндекс» перенесет не пострадавшие после атак беспилотников суперкомпьютеры на новые площадки, сообщили в компании РИА «Новости».

    «Суперкомпьютеры «Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненскис» не пострадали в результате атак на дата-центры «Яндекса»», – заявили в компании.

    Устройства уже разворачиваются на новых вычислительных площадках.

    Отмечается, что три суперкомпьютера представляют собой самостоятельные вычислительные кластеры и будут разнесены по разным местам. Они по-прежнему будут использоваться в качестве инфраструктуры для сервисов компании и для обучения фундаментальных языковых моделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в компании сообщили о восстановлении работы основных функций сервиса «Яндекс Директ» после атак беспилотников на центры обработки данных. В середине месяца Минцифры помогло компании найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем. В начале месяца часть сервисов «Яндекса» начала работать с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью.

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    26 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    Минпромторг рекомендовал гостиницам и кафе ввести в меню русский завтрак
    @ IMAGO/Zoonar.com/Elena Rui/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство промышленности и торговли предложило отечественным отелям, пансионатам и заведениям общественного питания добавить в меню отдельную категорию с традиционными утренними блюдами.

    Министерство подготовило концепцию проекта по внедрению новой позиции в работу средств размещения и точек питания. Документ опубликован на сайте Минпромторга.

    В состав традиционного утреннего меню войдут сырники, мясные и рыбные закуски, горячие блюда, бульоны с расстегаями, а также каши, запеканки и блины. В качестве напитков посетителям предложат квас, морс и травяные чаи.

    Нововведение не затронет этнические рестораны с ярко выраженной специализацией, в частности заведения итальянской или японской кухни. Для популяризации новой категории блюд ведомство совместно с экспертами планирует разработать специальную эмблему.

    Авторы инициативы указали на отсутствие планов по принудительной замене текущего ассортимента. Владельцам заведений планируют разъяснять финансовую выгоду от предложения гостям привычной еды, а также указывать на важность поддержки местных производителей продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил принятие ГОСТа на традиционную русскую кухню к концу 2026 года.

    В прошлом году ведомство назвало русскую кухню культурным и историческим брендом.

    Министерство выступило с инициативой систематизировать понятие традиционной кулинарии.

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    26 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов

    Украинская Fire Point применила сало для защиты дронов от морозов

    Украинская компания Fire Point начала использовать сало при сборке дронов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское предприятие Fire Point решило использовать сало при производстве беспилотных летательных аппаратов для защиты комплектующих от воздействия сильных холодов.

    Производитель беспилотников начал наносить на чувствительные компоненты слой жира, чтобы уберечь аппараты от воздействия низких температур, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Fire Point в соцсетях.

    «Неожиданный нюанс в ракетостроении? Лучшее решение – не всегда самое сложное. Иногда это сало. При температуре около минус 20 холод может заморозить камеры и кабели дрона и ускорить разрядку аккумуляторов», – говорится в сообщении.

    В компании пояснили, что нанесение слоя сала является простым решением, которое позволяет надежно защитить уязвимые детали дрона от переохлаждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца пророссийское подполье сообщило об уничтожении объектов компании Fire Point благодаря переданным украинскими гражданами координатам.

    Летом Министерство обороны отчиталось о поражении киевского завода этого предприятия.

    В июне руководитель Fire Point Денис Штилерман заявил о способности украинской промышленности быстро создать ядерное оружие.

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    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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