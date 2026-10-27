Верховный суд уточнил период подачи жалоб на нарушение сроков судопроизводства

Верховный суд: Отсчет срока подачи жалоб ведется от последнего решения суда

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пленум Верховного суда уточнил период, в течение которого граждане могут подать заявление о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Решение принято на заседании под председательством главы инстанции Игоря Краснова, передает ТАСС.

В поправках указано, что шесть месяцев для подачи жалобы отсчитываются от даты вступления в силу последнего решения суда, которым дело было разрешено по существу. Ранее допускался отсчет от даты любого последнего рассмотрения дела.

Соответствующее уточнение будет внесено в постановление Пленума Верховного суда РФ от 29 марта 2016 года, касающееся вопросов присуждения компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства.

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