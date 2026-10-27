Случаи заражения новым штаммом коронавируса PJ.2.1 в России не выявили

Роспотребнадзор: В России не выявили новый штамм коронавируса

Tекст: Ольга Иванова

Специалисты ведомства постоянно проводят оперативный мониторинг заболеваемости COVID-19 и следят за ситуацией, передает РИА «Новости».

Ранее «Известия» со ссылкой на специалистов и научные публикации сообщили, что вариант коронавируса PJ.2.1, циркулирующий в Канаде, США и Европе, в ближайшее время может появиться в России или уже распространяется в стране, но пока не идентифицирован.

Отмечалось, что этот штамм приобрел значительно более высокую способность проникать в клетки человека и быстро накапливает новые мутации, позволяющие ему эффективнее уходить от иммунного ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о нахождении под наблюдением варианта коронавирусной инфекции XFG («Стратус»).

В начале прошлого месяца глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о возможном проникновении в Россию новых вариантов гонконгского и свиного гриппа.

В июле прошлого года в России зарегистрировали 114 случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус».