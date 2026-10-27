При столкновении внедорожника с фургоном в Коми пострадали шесть человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел утром на 727-м километре федеральной автодороги «Вятка». Водитель внедорожника не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, перевозивший сотрудников местной компании, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

После столкновения «Газель» съехала в кювет и перевернулась. Травмы получили оба водителя и пассажиры фургона.

У большинства пострадавших диагностированы переломы и тяжелые травмы, водитель «Газели» лишился голени. Автомобиль Nissan отправили на специализированную стоянку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пять человек пострадали в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму. Два человека погибли при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в Кировской области. В Новосибирской области четыре человека попали в больницу после аварии с рейсовым автобусом.