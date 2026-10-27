Цена платины на бирже опустилась ниже 1500 долларов за унцию впервые с 2025 года

Стоимость платины упала ниже 1500 долларов впервые с 2025 года

Tекст: Мария Иванова

К 10:05 по московскому времени цена январского фьючерса на платину снизилась на 3,2%, передает ТАСС.

Спустя десять минут стоимость драгметалла замедлила падение, зафиксировавшись на уровне 1498 долларов за унцию. Одновременно с этим декабрьский фьючерс на палладий подешевел на 2,67%, опустившись до 1024,5 доллара за тройскую унцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной фьючерсы на платину, палладий, золото и серебро подорожали на биржах в Нью-Йорке.

В марте котировки драгметаллов на американских биржах снизились на фоне общего ослабления рынка.