Участники Парламентского форума БРИКС приняли итоговую декларацию

Tекст: Вера Басилая

«По итогам двухдневных дискуссий мы пришли к консенсусу, который нашел четкое отражение в совместной декларации 12-го парламентского форума», – заявил Бирла на церемонии закрытия встречи.

По его словам, в документе подчеркивается приверженность укреплению парламентского сотрудничества и достижению общих целей по четырем ключевым направлениям: устойчивости, инновациям, сотрудничеству и развитию, передает ТАСС.

12-й Парламентский форум БРИКС прошел в Нью-Дели 26–27 октября под председательством Индии. Тема форума – «Укрепление парламентов в интересах развития, ориентированного на человека». Российскую делегацию возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском форуме БРИКС призвал законодателей не допустить ситуации, при которой искусственный интеллект начнет управлять человечеством.

На форуме Володин назвал БРИКС одной из ключевых опор многополярного мира.