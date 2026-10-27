Nikkei: Кабмин Японии рассматривает введение обязательной регистрации иноагентов

Tекст: Вера Басилая

В понедельник в канцелярии премьер-министра Японии прошло заседание экспертного совета по вопросам укрепления разведки и анализа информации, на котором полицейское управление представило свои предложения, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Nikkei.

Иностранными агентами могут признать политических консультантов, сотрудников аналитических центров и рекламных агентств, работающих на зарубежные государства. Для них предполагается ввести обязательную регистрацию с целью повышения прозрачности деятельности, а также установить наказания за нарушения.

В японской полиции подчеркнули необходимость введения санкций за операции влияния со стороны иностранных сил. К таким действиям там отнесли контакты с чиновниками для влияния на политические решения, распространение информации с целью воздействия на выборы или общественное мнение, а также предоставление материальных выгод в этих же целях.

Сейчас японские законы предусматривают борьбу со шпионажем, получением секретных сведений и подрывной деятельностью, однако в стране нет правовой базы для регулирования «операций влияния». По данным издания, Токио планирует ориентироваться на аналогичные законы, принятые в США в 1938 году, а также в Британии и Франции в 2025 году.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о формировании специальных органов для усиления противодействия иностранному вмешательству.

Правительство Японии заявило о намерении рассмотреть создание системы регистрации легальных иностранных агентов.