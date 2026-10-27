На заводе в Челябинске сделали восьмитонный кран для газовых магистралей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Предприятие, входящее в промышленную группу «ЛД», произвело один из самых больших в России стальных шаровых кранов. Высота конструкции вместе со штоком достигает 6,8 метра, диаметр корпуса составляет 1,8 метра, а вес равен восьми тоннам, сообщает «Первый областной».

Длина штока у этого изделия равна пяти метрам, тогда как стандартные размеры варьируются от 1,2 до трех метров. Рабочим предприятия пришлось проявить смекалку, чтобы перевезти негабаритный кран по территории завода, упаковать его и отправить заказчику.

Подобная запорная арматура предназначена для подземной установки на магистральных газопроводах и крупных промышленных сетях, требующих надежного перекрытия потока с большим расходом. Длину штока рассчитывают индивидуально для каждого проекта в зависимости от типа грунта, места установки и глубины залегания трубы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство иностранных дел назвало проект «Сила Сибири – 2» одной из крупнейших газовых артерий в истории.