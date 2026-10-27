ФСБ: Возбуждено более 130 дел о незаконной миграции в четырех регионах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Руководители нескольких коммерческих компаний из Пермского края, Ростовской, Новгородской и Ивановской областей действовали в сговоре с целью обеспечения незаконного въезда иностранцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Подозреваемые оформляли мигрантам статус высококвалифицированных специалистов с заявленной зарплатой 250 тыс. рублей, однако фактически те получали 60 тыс. рублей, что позволяло завышать стоимость исполнения контрактов и похищать бюджетные средства.

В отношении руководства предприятия и сообщников возбуждено более 130 уголовных дел по статьям об организации незаконной миграции, мошенничестве, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. 23 участникам группы вменяется организация преступного сообщества. Суд заключил 21 человека под стражу, двое отправлены под домашний арест. На имущество фабрики наложен арест на 141 млн рублей.

Ранее полицейские задержали в четырех регионах 13 подозреваемых в хищении выплат у добровольцев.

В июле МВД заявило о предстоящем суде над руководством крупного холдинга в Ставропольском крае за махинации с госконтрактами.

В прошлом году Следственный комитет уличил сотрудников коммерческой компании в Нижегородской области в фиктивном трудоустройстве людей с целью хищения средств по оборонному заказу.