ФАС начала проверки переработчиков семян подсолнечника

ФАС: Начались проверки переработчиков семян подсолнечника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Служба проверит ценообразование и объемы поставок семян подсолнечника на предмет антиконкурентного сговора, передает ТАСС.

Проверки проходят в отношении девяти компаний в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани. В их числе АО «УК ЭФКО», ООО «ЭФКО-Поволжье», ООО «ЗК ЭФКО-Юг», ООО «Благо-Верхняя Хава», ООО «УК Благо», АО «Казанский жировой комбинат», ООО ТД «Содружество», АО «Астон» и ООО «УК Астон».

Сотрудники ООО ТД «Содружество» многократно препятствовали проведению проверок, отметили в ФАС. За воспрепятствование проведению проверок для юридических лиц предусмотрены административные штрафы до 2 млн рублей.

Окончательные выводы о результатах проверок ФАС сделает по итогам анализа всей полученной информации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ФАС выявила картель поставщиков хлеба для социальных учреждений в Воронежской области. В прошлом году служба выявила картель компаний при поставках стройматериалов в Москве и области. В 2024 году ведомство инициировало антикартельные проверки производителей сливочного масла.