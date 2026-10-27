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    27 октября 2026, 10:12 • Новости дня

    Турция отказалась пускать военные корабли США и Франции в Черное море

    Турция сохранила запрет на проход военных кораблей НАТО в Черное море

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкие власти намерены жестко соблюдать конвенцию Монтре и не пропускать через проливы военные корабли нечерноморских стран, несмотря на стремление Вашингтона и Парижа расширить свое присутствие.

    США и Франция пытаются распространить свое военно-морское присутствие на Черное море, однако Анкара не намерена отказываться от ограничений конвенции Монтре на проход боевых кораблей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.

    Издание отмечает, что в этом месяце в исключительной экономической зоне Болгарии беспилотники атаковали четыре судна, два из которых затонули. В связи с этими инцидентами София запросила у Североатлантического альянса ракетные комплексы, средства противодействия дронам и воздушное патрулирование.

    Турецкие власти поддерживают шаги по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, но категорически выступают против появления в акватории дополнительных сил нечерноморских государств. Позиция Анкары заключается в том, что безопасность в регионе должны обеспечивать исключительно прибрежные страны.

    После начала спецоперации на Украине Турция задействовала положения конвенции Монтре, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Министерство обороны республики неоднократно называло это решение правильным шагом для сохранения стабильности в макрорегионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    В среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт рассказала о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Летом беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру турецкой компании в акватории Черного моря.

    24 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Концерт Галкина в Стамбуле отменили из-за слов об Израиле

    Sabah: В Стамбуле отменили концерт Галкина из-за его слов об Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное в Стамбуле выступление шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в России) отменили под давлением турецких общественных деятелей из-за высказываний артиста в поддержку действий израильской армии в секторе Газа.

    Концерт Галкина должен был состояться 25 октября в Стамбульском конгресс-центре, однако после официальных обращений общественников к губернатору Стамбула, в турецкие министерство культуры и МВД организаторы приняли решение об отмене, передает ТАСС.

    В местных социальных сетях развернулась кампания с требованием отменить концерт юмориста из-за его публичной позиции по палестино-израильскому конфликту. Выдвигались предложения пожизненно запретить артисту въезд в Турцию.

    По состоянию на 23 октября зрители раскупили около половины билетов на шоу. В 2022 году шоумен вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул территорию России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе турецкие жители потребовали отменить выступление Галкина из-за его высказываний. До этого стало известно, что Галкин стал руководителем двух инвестиционных компаний на Кипре.

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    26 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Сборная России выиграла все матчи на групповом этапе юношеского турнира ФИФА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юношеская сборная России по футболу (до 15 лет) победила команду Турции со счетом 4:1 в пятом туре предварительного этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане.

    Матч прошел в Олимпийском спортивном комплексе в поселке Говсан, передает ТАСС. Голы забили Матвей Родионов (8-я минута), Илья Храбрый (14), Матвей Абдулхаликов (32) и Анатолий Цимин (35).

    Российская команда выиграла все пять матчей на групповом этапе. Ранее сборная разгромила команды Судана (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистана (8:0).

    Турнир проходит в формате 8х8 на полях уменьшенного размера, команды играют два тайма по 20 минут. Победители групп выходят в высший дивизион плей-офф, где делятся на пары. Российская сборная выступает под эгидой ФИФА с национальным флагом и гимном впервые с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу юношеская сборная России по футболу одержала крупную победу над командой Судана.

    В сентябре Российский футбольный союз сообщил, что российские юноши впервые за четыре года сыграют на турнире ФИФА под государственным флагом и с национальным гимном.

    Летом ФИФА разрешила российским командам до 15 лет сыграть на чемпионате мира в Азербайджане.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Пожилая российская туристка умерла во время купания в Анталье

    NTV: В турецкой провинции Анталья во время купания скончалась россиянка

    Tекст: Мария Иванова

    Семидесятисемилетняя гражданка России ушла из жизни на отдыхе в турецкой провинции Анталья после того, как ей стало плохо в море.

    Отдыхающие заметили, что пожилая женщина неподвижно находится в воде, и обратились к спасателю. Сотрудник пляжа вытащил россиянку на берег и длительное время оказывал ей первую помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

    Затем пострадавшую доставили на машине скорой помощи в частную больницу. Врачам не удалось спасти пациентку. Местная полиция продолжает расследование случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг жительницу Барнаула, которая впала в кому после падения с лестницы на отдыхе в Турции, доставили в клинику МЧС в Петербурге.

    В прошлом месяце при невыясненных обстоятельствах в коридоре гостиницы в Анталье скончался 38-летний российский турист.

    Летом тело другого российского туриста обнаружили в саду жилого дома в Анталье.

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    25 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Советник Эрдогана лишился поста из-за критики запрета хиджабов в Азербайджане

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник президента Турции Октай Сарал ушел с должности после того, как раскритиковал новые правила внешнего вида для школьников в Азербайджане, сообщила газета Cumhuriyet.

    Сарал выступил против решения Баку в соцсетях, назвав недопустимым препятствовать получению образования школьницами в религиозной одежде. Он подтвердил свой уход, добавив, что решение было принято по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Cumhuriyet.

    По словам Сарала, его отставка, вероятно, связана с заявлениями об Азербайджане. Ранее Middle East Eye сообщало, что Баку требовал от Анкары отстранить советника за его высказывания.

    В сентябре правительство Азербайджана изменило правила внешнего вида для учеников государственных школ, запретив носить элементы одежды, нарушающие единый стандарт формы или не соответствующие светскому характеру обучения. Хотя слово «хиджаб» в документе не упоминалось, изменения коснулись и тех, кто его носит, что вызвало критику в Турции. В ответ МИД Азербайджана включил 31 турецкого гражданина в список нежелательных лиц за призывы к смене власти в республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Грузии прошли демонстрации против запрета хиджабов в Азербайджане.

    В Баку арестовали 37 человек за беспорядки на фоне споров о школьной форме.

    Неизвестные подожгли автомобиль директора одной из бакинских школ.

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    25 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Турции начали расследование из-за сообщений об отравлении россиян

    Власти турецкого Манавгата начали расследование массовых отравлений россиян

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    «Мы начали расследование после этих сообщений. Запросили все здравоохранительные учреждения, в понедельник утром картина будет ясна», – сообщил собеседник РИА «Новости».

    Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на путешественников сообщил о массовых отравлениях россиян в Турции. Туристы жаловались на рвоту, высокую температуру, диарею и судороги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные о массовом отравлении российских туристов в Аланье.

    В том же месяце местные власти опровергли информацию об инциденте в одном из отелей курорта.

    В июле ведомство обратилось к турецким коллегам на фоне тревожных сообщений о массовом заболевании соотечественников.

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    24 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Эрдоган призвал реформировать Совет Безопасности ООН

    Президент Турции Эрдоган призвал изменить состав Совета Безопасности ООН

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН для его превращения в более справедливый и инклюзивный орган.

    В послании по случаю Дня Организации Объединенных Наций турецкий лидер подчеркнул, что государствам необходимо решительно отстаивать принципы Устава ООН и поддерживать реформы, направленные на повышение эффективности основных органов, передает ТАСС.

    «В связи с этим особую значимость приобретает преобразование СБ ООН в более справедливый и инклюзивный орган, способный отвечать чаяниям международного сообщества», – заявил Эрдоган.

    По его словам, значимость миссии ООН возросла из-за глобальных вызовов, таких как войны, нищета и кризис в секторе Газа, унесший жизни более 74 тыс. человек. Ранее турецкий лидер неоднократно призывал к отмене права вето в Совбезе, отказу от института постоянного членства и усилению полномочий Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неэффективности международных механизмов в отношении ситуации в секторе Газа.

    Также он указал на необходимость отмены права вето в Совете Безопасности ООН.

    Кроме того, турецкий лидер отметил неспособность организации справляться с возложенными на нее задачами.

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    24 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Фидан обсудил вопросы безопасности в Красном море с главами МИД Йемена и Катара

    МИД Турции: Фидан провел закрытые переговоры с главой МИД Йемена и Катара

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Стамбуле закрытые переговоры с главой МИД Йемена и министром по делам йеменцев за рубежом Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел закрытую встречу в Стамбуле с главой МИД Йемена Афрах Абдулазиз аз-Зубе, а также созвонился с главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдуррахманом Аль Тани, передает РИА «Новости».

    Турецкое дипломатическое ведомство сообщило лишь о факте проведения встречи с йеменским министром, не приведя дополнительных сведений.

    По информации дипломатических источников агентства, в ходе переговоров с аз-Зубе планировалось обсудить поддержку территориальной целостности Йемена и политическое урегулирование. Анкара выступает против нападений хуситов на инфраструктуру и мирных жителей.

    «Отдельное значение имеет безопасность судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, через которые проходят важные маршруты международной торговли и поставок энергоносителей», – цитирует агентство собеседников.

    В телефонной беседе с катарским министром обсуждались безопасность в Персидском заливе и текущие переговоры, уточнили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу хуситы нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене. В четверг мятежники сообщили о проведении операции по спасению граждан Индии с атакованной яхты. В прошлом месяце хуситы установили контроль над всеми йеменскими островами в Красном море.

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    25 октября 2026, 19:40 • Новости дня
    Турция испытала зенитную ракетную систему с перенацеливанием

    Tекст: Ольга Иванова

    Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила цель с обновленными в полете координатами.

    Турецкая зенитная ракетная система большой дальности SIPER Urun-2 успешно поразила новую цель, координаты которой были изменены уже после запуска ракеты, передает РИА «Новости».

    «Мы укрепляем дальний эшелон системы «Стальной купол» для защиты воздушного пространства страны и повышаем нашу способность реагировать на меняющиеся угрозы», – заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

    По его словам, испытание подтвердило маневренность и эффективность комплекса, способного поражать цель после обновления параметров непосредственно в полете. В проекте участвуют около тысячи компаний-субподрядчиков, которые развивают собственные технологические компетенции и готовят квалифицированных специалистов для оборонной промышленности.

    SIPER разрабатывается в рамках национальной программы укрепления эшелонированной системы противовоздушной обороны Турции «Стальной купол».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Турция передала Украине средства противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

    В июле Анкара проработала варианты передачи закупленных российских зенитных ракетных систем третьим странам.

    В мае на выставке в Стамбуле турецкая сторона впервые показала межконтинентальную баллистическую ракету Yildirimhan.

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    25 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Бывший советник Эрдогана снова задержан по делу инвестфондов

    Tекст: Ольга Иванова

    В Турции повторно задержан бывший советник президента Эртан Айдын в рамках расследования кризиса на инвестиционных фондах, также задержан топ-менеджер страховой компании Turkiye Sigorta Гюрол Сами Озер.

    Бывшего советника турецкого президента Эртана Айдына взяли под стражу в Анкаре после обжалования прокуратурой его домашнего ареста. В рамках того же расследования о кризисе на инвестиционных фондах в воскресенье задержали заместителя генерального директора страховой компании Turkiye Sigorta Гюрола Сами Озера, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Cumhuriyet.

    Изначально Айдына задержали 22 октября, однако суд в Стамбуле отпустил его под домашний арест и запретил покидать страну. После апелляции прокуратуры был выдан новый ордер. Ожидается, что фигуранта доставят к дежурному судье.

    По делу о махинациях на рынке капитала ранее арестовали бывшего генерального директора Turkiye Sigorta и Turkiye Hayat Emeklilik Таху Чакмака. В субботу суд отправил под стражу 15 из 22 подозреваемых, доставленных на допрос.

    Расследование началось после того, как в сентябре основной фондовый индекс Стамбульской биржи BIST 100 потерял более 8%, показав крупнейшее падение с марта 2025 года. Кризис спровоцировали проблемы инвестиционных фондов, значительная часть активов которых состояла из низколиквидных акций. При массовом оттоке средств управляющим пришлось распродавать ликвидные бумаги, что усилило давление на рынок.

    Турецкие власти приняли решение о ликвидации 131 фонда семи управляющих компаний. В них находились средства около 456 тыс. инвесторов, а общий объем активов достигал почти 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу правоохранительные органы Турции взяли под стражу еще 15 подозреваемых, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

    В четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами и на рынке капитала.

    В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний, 42 человек и 18 фондов в рамках расследования дела об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

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    24 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Число арестованных по делу о кризисе инвестфондов в Турции достигло 114 человек

    Milliyet: Число арестованных по делу о фондах в Турции выросло до 114 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В Турции правоохранительные органы взяли под стражу еще 15 подозреваемых, включая бывших топ-менеджеров крупных компаний, увеличив общее количество арестованных по делу об операциях на рынке капитала до 114 человек.

    В числе новых арестованных оказался бывший генеральный директор страховой компании Türkiye Sigorta и пенсионной компании Türkiye Hayat Emeklilik Таха Чакмак. Владелец холдинга Altınbaş Holding Нусрет Алтынбаш, на арест которого ранее выдали ордер, добровольно явился к следователям, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Milliyet.

    Суд постановил заключить под стражу 15 человек, таким образом, общее число арестованных по делу достигло 114. В четверг в рамках этого же расследования задержали бывшего советника президента Турции Эртана Айдына.

    Прокуратура Стамбула начала расследование операций на рынке капитала после резкого падения основного фондового индекса Стамбульской биржи BIST 100 в сентябре. Индекс потерял более 8% из-за массового вывода средств из инвестиционных фондов, вложивших значительную часть активов в низколиквидные акции.

    По информации властей, ранее было принято решение о ликвидации 131 фонда, принадлежащего семи управляющим компаниям. Совокупный объем активов этих фондов, насчитывавших около 456 тыс. инвесторов, приближался к 18 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг турецкие правоохранительные органы задержали бывшего советника президента Эртана Айдына в рамках расследования нарушений при операциях с инвестиционными фондами.

    В прошлом месяце министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил о заморозке активов 46 компаний и 18 фондов по делу об отмывании денег на фоне биржевого кризиса.

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    26 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Генконсульство в Анталье опровергло массовое отравление туристов из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское генконсульство в Анталье не получало обращений от российских граждан в связи с сообщениями о массовом отравлении туристов в Сиде, сообщили в диппредставительстве.

    Ситуация находится на контроле местных властей, проводятся соответствующие мероприятия, сообщили в консульстве РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти турецкого муниципалитета Манавгат начали расследование после сообщений о массовых пищевых отравлениях российских туристов в Сиде.

    В прошлом месяце Роспотребнадзор запросил у турецких властей данные об аналогичном инциденте в пятизвездочном отеле в Аланье.

    В начале сентября власти Аланьи опровергли информацию о массовом пищевом отравлении отдыхающих в одном из местных отелей.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    27 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    При ДТП с микроавтобусом в Анталье граждане России не пострадали

    Akdeniz Gercek: В Анталье в ДТП с микроавтобусом пострадали 15 альпинистов

    Tекст: Катерина Туманова

    В турецкой провинции Анталья микроавтобус с группой альпинистов съехал в кювет и перевернулся, в результате ДТП пострадали 15 человек, сообщил портал газеты Akdeniz Gercek.

    Инцидент произошел в районе Кумлуджа. Микроавтобус перевозил группу альпинистов. Водитель потерял управление по неустановленной причине, после чего транспортное средство съехало в придорожный кювет и перевернулось, пишет Akdeniz Gercek.

    На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники жандармерии. Всего пострадали 15 человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницы Кумлуджи и Финике.

    При этом генконсульство России в Анталье заявило, что среди пострадавших в аварии российских граждан нет.

    «По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службы, все пострадавшие – граждане Турции», – передает ТАСС.

    Жандармерия начала расследование обстоятельств аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября в ДТП с пассажирским автобусом в Турции погибли 11 человек. В ДТП с пассажирским автобусом в Анталье пострадали семь россиян. В сентябре автобус сгорел после ДТП в Стамбуле.

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    27 октября 2026, 08:06 • Новости дня
    Жертвами смерча в Анталье стали четыре строителя

    В турецкой Анталье из-за смерча погибли четыре строителя

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор турецкой провинции Анталья Хулуси Шахин сообщил, что жертвами обрушившегося на регион смерча стали четыре строителя.

    В районе Кепез на юге Турции сильный ветер разрушил два жилых блок-контейнера на строительной площадке и привел к обрушению крана, передает ТАСС.

    «Мы столкнулись со смерчем, который полностью разрушил два контейнера», – заявил губернатор. Он уточнил, что двое рабочих погибли на месте, еще двое скончались в больнице, а один человек получил травмы, передает агентство со ссылкой на телеканал TRT Haber.

    Все погибшие и пострадавший являются гражданами Турции. Накануне метеорологи распространили штормовое предупреждение для ряда регионов страны, включая Анталью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на Тайване при строительстве нового завода погибли четверо рабочих.

    В прошлом месяце двое рабочих стали жертвами взрыва во время реконструкции гидроэлектростанции на юге Швейцарии.

    В прошлом году два человека погибли в результате обрушения дома в турецкой провинции Конья.

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    27 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Первый блок АЭС «Аккую» прошел испытания второго контура

    В Турции завершили гидравлические испытания первого блока АЭС «Аккую»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гидравлические испытания подтвердили прочность оборудования второго контура первого энергоблока АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции.

    «На первом энергоблоке АЭС «Аккую“ успешно завершены гидравлические испытания второго контура на прочность», – сообщили в пресс-службе АО «Аккую нуклеар», передает ТАСС.

    Специалисты проверили парогенераторы, паровые арматурные блоки и трубопроводы питательной воды под давлением 12,6 МПа, что на 15% превышает проектное рабочее давление. Оборудование подтвердило устойчивость и готовность к дальнейшим проверкам.

    «Проведенные испытания подтвердили прочность оборудования второго контура, качество монтажа и сварных соединений. Полученные результаты позволяют нам начать подготовку к горячей обкатке первого энергоблока», – привели в пресс-службе слова гендиректора АО «Аккую нуклеар» Сергея Буцких.

    АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый. Реактор ВВЭР-1200 имеет два изолированных контура: нагретая в реакторе вода первого контура передает тепло воде второго контура в парогенераторах, образуя пар для турбины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый контур реакторной установки первого энергоблока АЭС «Аккую» успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    Глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Тем временем Алексей Лихачев сообщил о готовности к работе пункта управления первым энергоблоком АЭС «Аккую».

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