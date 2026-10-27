Турция отказалась пускать военные корабли США и Франции в Черное море

Турция сохранила запрет на проход военных кораблей НАТО в Черное море

Tекст: Ольга Иванова

США и Франция пытаются распространить свое военно-морское присутствие на Черное море, однако Анкара не намерена отказываться от ограничений конвенции Монтре на проход боевых кораблей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Safak.

Издание отмечает, что в этом месяце в исключительной экономической зоне Болгарии беспилотники атаковали четыре судна, два из которых затонули. В связи с этими инцидентами София запросила у Североатлантического альянса ракетные комплексы, средства противодействия дронам и воздушное патрулирование.

Турецкие власти поддерживают шаги по укреплению безопасности Болгарии и Румынии, но категорически выступают против появления в акватории дополнительных сил нечерноморских государств. Позиция Анкары заключается в том, что безопасность в регионе должны обеспечивать исключительно прибрежные страны.

После начала спецоперации на Украине Турция задействовала положения конвенции Монтре, закрыв проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей. Министерство обороны республики неоднократно называло это решение правильным шагом для сохранения стабильности в макрорегионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к партнерам по Североатлантическому альянсу за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

В среду официальный представитель НАТО Эллисон Харт рассказала о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

Летом беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру турецкой компании в акватории Черного моря.