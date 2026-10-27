Еврокомиссия подготовила правила адаптации к потеплению на 2,8 градуса

FT: ЕС обяжет страны разработать планы адаптации к глобальному потеплению

Tекст: Мария Иванова

ЕС предложит новые правила, обязывающие страны разработать планы адаптации к росту глобальных температур на 2,8 градуса Цельсия к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем, пишет Financial Times.

«Даже если сегодня мы будем делать все правильно в области сокращения выбросов, этого будет недостаточно, чтобы уберечь наших граждан от опасности», – заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра.

Предложение Еврокомиссии станет первой законодательной инициативой, направленной на то, чтобы побудить страны ЕС учитывать рост температур при разработке политики и принятии инвестиционных решений. Государства должны будут определить органы, ответственные за управление климатическими рисками в различных секторах экономики.

Инициатива входит в программу по обеспечению климатической устойчивости Европы. Этот регион нагревается примерно вдвое быстрее, чем планета в среднем. В этом году из-за летней жары в Европе могли погибнуть почти 50 тыс. человек.

До 2050 года ЕС потребуется ежегодно тратить 70 млрд евро на адаптацию к изменению климата. Однако проект не предусматривает выделения средств на эти цели. Финансирование мер по сокращению выбросов будет зависеть от переговоров о долгосрочном бюджете ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экстремальная летняя жара стала причиной смерти более 50 тыс. человек в Европе.

В середине месяца глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа.

В мае Европейская комиссия запланировала предоставить добывающим ископаемое топливо компаниям возможность обхода штрафов за выбросы парниковых газов.