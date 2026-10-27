Стартовал прием заявок на IV премию «Служение»

Tекст: Ольга Иванова

Оргкомитет под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко утвердил девять номинаций для проектов, управленческих решений и инициатив, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Кириенко отметил рост интереса к премии, указав на увеличение числа заявок в полтора раза в этом году.

«Муниципальный форум проходил уже несколько раз, и в сентябре этого года президент подписал указ, согласно которому форум и премия теперь будут ежегодными. Мы понимаем, что главная цель этого решения, как и ежегодных встреч с представителями муниципалитетов, – максимальное привлечение внимания и поддержка муниципального уровня власти. Президент неоднократно говорил: это самый близкий к людям уровень власти. И каждый год растет число заявок на участие в премии. В этом году их стало в полтора раза больше, и голосование прошло активнее: в нем приняли участие 1,6 млн человек. Значит, для людей это важная история», – сказал Кириенко.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева рассказала о добавлении новой номинации за проекты в сфере цифровизации. Торжественная церемония вручения премии пройдет в апреле 2027 года на форуме «Малая родина – сила России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поручил сделать ежегодными форум «Малая родина – сила России» и премию «Служение».