В Белоруссии нашли считавшуюся исчезнувшей русскую выхухоль

В Белоруссии обнаружили считавшуюся исчезнувшей популяцию русской выхухоли

Tекст: Мария Иванова

В ходе научно-исследовательской экспедиции фонда «Природа и люди» удалось официально подтвердить, что в водоемах Белоруссии благополучно обитает русская выхухоль. Этот реликтовый вид ранее был исключен из национальной Красной книги из-за отсутствия подтверждений его присутствия, передает РИА «Новости».

Масштабная инвентаризация угодий в поймах рек Сож, Птичь и Ипуть выявила стабильную группировку зверьков на участке протяженностью около 200 км от Черикова до Чечерска. Ученые зафиксировали жилые норы, кормовые столики и погрызенные раковины моллюсков. Большинство из 42 обследованных водоемов имеют стабильную кормовую базу и чистую воду.

«Местные пойменные водоемы демонстрируют высочайшее качество среды и отличный уровень охраны угодий. Наличие этой популяции дает огромную надежду и принципиально новые возможности для спасения и сохранения русской выхухоли как уникального вида в целом», – сообщила научный сотрудник Окского государственного природного биосферного заповедника Мария Онуфреня.

Ведущий научный сотрудник научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии по биоресурсам Ирина Крищук уточнила, что проведенные исследования возвращают выхухоль в фаунистический список республики и создают основу для дальнейших практических действий по ее сохранению.

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