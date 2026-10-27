Россия предложила создать группу «БРИКС плюс» в Межпарламентском союзе

Парламентарии БРИКС решили рассмотреть создание группы «БРИКС плюс» в МПС

Tекст: Мария Иванова

Парламентарии стран БРИКС согласились рассмотреть инициативу России по созданию геополитической группы «БРИКС плюс» в рамках Межпарламентского союза, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам XII Международного парламентского форума БРИКС.

В декларации отмечается, что межпарламентское сотрудничество остается важной составляющей взаимодействия БРИКС, а страны-участницы подтверждают значимость Парламентского форума.

Кроме того, участники объединения рассмотрят предложение Москвы о формировании межпарламентской рабочей группы БРИКС по спорту. Ожидается, что она станет площадкой для обмена передовыми практиками в сфере физической культуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском форуме БРИКС в Индии призвал законодателей не допустить управления человечеством искусственным интеллектом. В тот же день Володин назвал БРИКС одной из ключевых опор многополярного мира.

В воскресенье он провел переговоры с парламентариями из Уганды, Кубы и Таиланда.