Парламентарии стран БРИКС призвали отменить односторонние санкции

Tекст: Дмитрий Зубарев

В совместном заявлении участники форума осудили применение односторонних принудительных мер и вторичных санкций, отметив, что они противоречат международному праву и целям Устава ООН. Эти меры имеют далекоидущие негативные последствия для прав человека, здоровья и продовольственной безопасности населения государств, против которых они направлены, передает ТАСС.

Также парламентарии решительно осудили нарушения международного гуманитарного права, включая преднамеренные нападения на гражданских лиц, объекты и сотрудников гуманитарных организаций, а также отказ в предоставлении гуманитарного доступа.

Кроме того, в заявлении содержится призыв к скорейшему завершению работы над Всеобъемлющей конвенцией о международном терроризме и ее принятию в рамках ООН. Парламентарии осудили любые акты терроризма, отметив, что он не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью, цивилизацией или этнической группой.

Участники форума также призвали обмениваться успешным опытом внедрения цифровых технологий и инструментов на базе искусственного интеллекта. Они подчеркнули необходимость укрепления цифрового суверенитета стран-участниц путем защиты конфиденциальности данных и создания устойчивых национальных технологических экосистем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин на парламентском форуме БРИКС в Индии призвал законодателей не допустить ситуации, при которой искусственный интеллект начнет управлять человечеством.

Он назвал БРИКС одной из ключевых опор многополярного мира.