Путин поздравил Бутмана с 65-летием

Владимир Путин отметил высокое и заслуженное признание Игоря Бутмана как талантливого музыканта и яркого представителя отечественной джазовой школы, сообщается на сайте Кремля.
«Особо отмечу ваш плодотворный вклад в профессиональную подготовку одаренной молодежи, активное участие в реализации значимых культурных, просветительских, патриотических инициатив», – говорится в поздравительном послании.
Владимир Путин также пожелал музыканту вдохновения и дальнейших успехов в работе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман заявил о победе приезжающих в Россию иностранных музыкантов над маразмом на Западе.