Кроссоверы Nissan Qashqai вернулись на российский авторынок

В России возобновились продажи кроссоверов Nissan Qashqai от 1,8 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В российских городах вновь начали продавать кроссоверы Nissan Qashqai. Стоимость автомобилей из ближайших поставок начинается от 1,8 млн рублей, тогда как за машины с центрального склада просят от 2,58 млн рублей, пишет «За рулем».

Приобрести автомобиль можно в Москве, Петербурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Кирове, Воронеже, Набережных Челнах, Тамбове, Красноярске и Липецке.

Автомобили оснащены техникой от китайской версии модели: бензиновым двигателем объемом два литра и мощностью 140 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. В комплектацию входят панорамная крыша, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, двухзонный климат-контроль и система кругового обзора с парктрониками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автоконцерн «АвтоВАЗ» начал продажи обновленной Lada Niva Legend.

Кроме того, «Москвич» приступил к продажам новых кроссоверов М70 и М90.

Представители компании «Рольф» назвали отечественный «Москвич 3» самым доступным новым кроссовером в России.