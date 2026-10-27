Генсек Лебедев назвал экономическую самодостаточность приоритетом развития СНГ

Генсек Лебедев: Экономическая самодостаточность стала приоритетом развития СНГ

Tекст: Мария Иванова

Об этом говорится в приветствии участникам открывшейся в Душанбе научно-практической конференции «СНГ: направления и перспективы развития», передает ТАСС.

«Наша общая задача – полностью устранить оставшиеся барьеры во взаимной торговле, развивать общие транспортно-логистические коридоры и укреплять технологический суверенитет стран», – подчеркнул Лебедев.

В качестве второго приоритета он выделил интеграционную гибкость, отметив развитие диалога с ШОС, ОДКБ и ЕАЭС, а также внедрение формата «СНГ плюс». Третьим направлением генсек назвал сбережение человеческого потенциала посредством совместных проектов в сфере здравоохранения, образования и молодежной политики.

По его словам, в условиях глобальной трансформации искать стабильность в одиночку бесперспективно, а формат СНГ обеспечивает самый широкий и безопасный контур для политического диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в этом месяце президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новый формат взаимодействия «СНГ+1».

В начале месяца председатель правительства Михаил Мишустин назвал продовольственную и энергетическую безопасность приоритетами евразийской интеграции.