Уволенный за опоздания электромонтер из Петербурга отсудил 900 тыс. рублей

Петербуржец отсудил 900 тыс. рублей за увольнение из-за опозданий

Tекст: Вера Басилая

Мужчина приходил на работу примерно на 40 минут позже, за что был уволен, однако через суд добился отмены этого решения, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

Работодатель объявлял сотруднику выговоры за нарушение трудовой дисциплины, систематические опоздания и неправильное хранение документов. При этом до появления первых жалоб мужчина четыре года проработал без нареканий.

Электромонтер оспорил решение об увольнении и выиграл дело. Суд учел безупречный предыдущий стаж работника, признал увольнение несоразмерным допущенным нарушениям и постановил восстановить его в должности с выплатой компенсации в 900 тыс. рублей. Работодатель попытался обжаловать это решение, но проиграл апелляцию.

Суд обязал выплатить бывшему сотруднику банка зарплату за время вынужденного прогула в размере 2 млн 189 тыс. 481 рубля.

До этого суд в Москве признал незаконным увольнение пианиста из оркестра за слабую игру на фортепиано.



