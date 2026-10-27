В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости гриппом в России

Роспотребнадзор: За неделю в России зарегистрировали свыше 614 тыс. случаев ОРВИ

Tекст: Ольга Иванова

По данным ведомства, заболеваемость гриппом в стране продолжает расти, говорится в канале ведомства в «Макс».

Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в регионах продолжается кампания по вакцинации. На сегодня прививку от гриппа сделали более 31,4 млн россиян.

В ведомстве подчеркнули важность вакцинации для людей из групп риска: часто болеющих ОРВИ, пациентов с хроническими заболеваниями, детей, пожилых и беременных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал своевременно прививать детей против гриппа и пневмококковой инфекции.

В субботу в Роспотребнадзоре сообщили о необходимости отказаться от алкоголя перед вакцинацией.

В прошлый вторник ведомство зафиксировало рост заболеваемости гриппом в России.