Гидрометцентр: На «полюсе холода» Подмосковья ударили заморозки

В подмосковных Черустях зафиксировали заморозки

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ночь на вторник заморозки отмечались на востоке Московского региона. «Минимальная температура была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти, что на восточных рубежах региона – там столбики термометров опустились до 1,5 градуса ниже нуля», – приводит ТАСС слова представителя Гидрометцентра. Черусти неофициально называют «полюсом холода» столичного региона.

Кроме того, в Павловском Посаде зафиксировали минус 0,8 градуса, а в Коломне – минус 0,3 градуса.

В Москве ночью температура оставалась положительной: на ВДНХ было плюс 3,1 градуса, в Тушино – плюс 4 градуса, у гостиницы «Балчуг» – плюс 4,8 градуса. Днем в столице ожидается потепление до плюс 9–11 градусов, по области – до плюс 7–12 градусов без осадков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Москве до конца октября.

Синоптики спрогнозировали заморозки в Московском регионе в ночь на вторник.

В начале месяца в Черустях также отметили ночные заморозки.