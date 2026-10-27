В США задержали россиян за голосование на выборах

Минюст: В США задержали 48 иностранцев за незаконное голосование на выборах

Tекст: Мария Иванова

Задержания прошли в штатах Калифорния, Флорида, Нью-Йорк, Невада и Пенсильвания. Всем задержанным предъявлены обвинения, в том числе касающиеся незаконной регистрации в качестве избирателей, пишет ТАСС.

По информации американского Минюста, среди обвиняемых оказались граждане Канады, Израиля, России, Грузии, Бразилии, Ирландии, Нидерландов, Польши, Греции, Кубы и других стран.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что представители Демократической партии могут попытаться использовать махинации на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября. Он указывал на возможность допуска к голосованию в демократических штатах лиц без американского гражданства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца президент США Дональд Трамп через суд потребовал не засчитывать бюллетени около 20 тыс. избирателей в Калифорнии до проверки их гражданства.

В прошлом месяце власти США приступили к расследованию более 1,6 тыс. случаев незаконного голосования неграждан на выборах.

В прошлом году министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила об аресте двух граждан Украины за незаконное участие в американских выборах.