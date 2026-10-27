Водитель намеренно направил автомобиль на толпу на западе Германии

dpa: На западе Германии автомобиль намеренно въехал в скопление людей

Tекст: Мария Иванова

В федеральной земле Нижняя Саксония на западе Германии автомобиль въехал в скопление людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

Инцидент произошел в понедельник вечером. По данным полиции, водитель намеренно направил транспортное средство на толпу. Находившийся рядом полицейский патруль открыл огонь, однако злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия.

Предварительные данные указывают на то, что водитель и пострадавшие могли быть знакомы друг с другом. Травмы получили до пяти человек, они доставлены в больницу, их жизни находятся вне опасности. Правоохранители не исключают, что в машине находились несколько человек. В поисковой операции задействованы вертолет и кинологическая служба.

«Продолжается выяснение картины происшествия и установление личностей участников инцидента», – сообщила представитель полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в центре Берлина водитель фургона въехал в толпу в парке Тиргартен.

В мае автомобиль на высокой скорости въехал в группу людей на центральной торговой улице в Лейпциге.

В сентябре прошлого года в столице Германии в результате наезда автомобиля на людей пострадали дети.