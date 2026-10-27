Осужденные за мошенничество с квартирой Долиной обжаловали иск певицы

Осужденные за мошенничество с квартирой Долиной обжаловали иск на 114 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Осужденные за хищение квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Анжела Цырульникова и Андрей Основа обжаловали судебное решение о взыскании с них более 114 млн рублей, передает РИА «Новости».

Исковое заявление певицы поступило в Лефортовский суд Москвы 8 июня. Артистка потребовала солидарно взыскать 114,12 млн рублей с четырех фигурантов уголовного дела. В сентябре инстанция удовлетворила эти требования, обязав мошенников выплатить потерпевшей 114,455 млн рублей.

Право Долиной на возмещение вреда было признано решением Балашихинского городского суда 28 ноября 2025 года. По данным областного суда, злоумышленники украли у певицы свыше 175 млн рублей и лишили ее прав на недвижимость в Хамовниках рыночной стоимостью более 138 млн рублей. Общую сумму ущерба следствие оценило в 317 млн рублей с учетом расходов на сделку и банковских комиссий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лефортовский суд Москвы отложил рассмотрение иска Ларисы Долиной к Артуру Каменецкому из-за невозможности установить местонахождение осужденного.

Также народная артистка России заявила о невозможности выплаты мошенниками взысканных судом 114 млн рублей.

Кроме того, певица потребовала возместить ущерб от действий злоумышленников на сумму более 176 млн рублей.