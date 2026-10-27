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    27 октября 2026, 09:22 • Новости дня

    В Крыму снизилась пропускная способность ЛЭП из-за повреждений

    «Крымэнерго»: В Крыму снизилась пропускная способность ЛЭП из-за повреждений

    Tекст: Ольга Иванова

    Пропускная способность линий электропередачи в Крыму снижена из-за повреждений на магистральных сетях, на всей территории республики действуют ограничения энергопотребления, сообщило «Крымэнерго».

    «Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии», – сообщает «Крымэнерго» в «Макс».

    В компании пояснили, что эта вынужденная мера необходима для устранения перегрузки электросетей и предотвращения аварий в энергосистеме.

    Отмечается, что подача электроэнергии зависит от возможностей сети. В регионе применяются резервные схемы электроснабжения, принимаются все меры для обеспечения потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на всей территории Крыма ввели ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова.

    В субботу часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру.

    Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ.

    26 октября 2026, 13:34 • Новости дня
    Бум искусственного интеллекта создал спрос на газовые турбины

    WSJ: Производители газовых турбин заполнили портфели заказов на годы вперед благодаря ИИ

    Бум искусственного интеллекта создал спрос на газовые турбины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Развитие технологий генеративного искусственного интеллекта и вызванный им дефицит электроэнергии позволили немецкому концерну Siemens Energy опередить американскую компанию GE Vernova по объемам реализации газовых турбин.

    Бум генеративного искусственного интеллекта спровоцировал серьезный дефицит электроэнергии в мире, в результате чего производители оборудования заполнили свои портфели заказов на годы вперед. На этом фоне концерн Siemens Energy обошел конкурента GE Vernova по объемам продаж газовых турбин, пишет The Wall Street Journal.

    С 2016 года обе компании остаются крупнейшими в мире производителями газовых турбин по количеству твердых заказов. По данным исследовательской организации Bloomberg, в первой половине 2026 года каждая из корпораций получила заявки на производство оборудования общей мощностью около 150 гигаватт. Предприятия продают востребованное оборудование для электрификации и управляют ветроэнергетическим бизнесом, генерируя схожий объем выручки.

    Несмотря на производственные успехи, рыночная оценка немецкого концерна оказалась значительно скромнее. Акции GE Vernova выросли в цене на 25% благодаря высокому интересу инвесторов к технологиям искусственного интеллекта, тогда как ценные бумаги Siemens Energy с начала года упали на 1,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил о необходимости продумать будущее отечественных университетов с учетом влияния искусственного интеллекта. Генеральный директор американского производителя микросхем Nvidia Дженсен Хуанг анонсировал новую промышленную революцию. Председатель правления Сбербанка Герман Греф предупредил о грядущих радикальных изменениях роли человека и государства в обществе.

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    24 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    В Севастополе организовали графики подачи электроэнергии

    Развожаев: В Севастополе организовали график подачи электроэнергии

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе введен график отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    В настоящее время 40% жилых домов снабжаются электричеством, остальные переходят на график подачи электроэнергии «два через шесть», сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Max.

    «Сейчас мы перешли на график «два через шесть»: каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди временно остаются без света», – пояснил Развожаев.

    По его словам, обстановка в энергосистеме полуострова остается нестабильной после ударов ВСУ. Губернатор добавил, что при необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения, о чем жителей оперативно проинформируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго сообщило о работе энергетиков над восстановлением подачи энергии в Крыму, Донбассе и Новороссии после внешнего воздействия на инфраструктуру.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о подключении всех критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в городе по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за атаки беспилотника ВСУ.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    24 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Минэнерго: Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения на юге страны

    Минэнерго: Пять южных регионов России остались без света из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру, энергетики начали работать над восстановлением подачи энергии.

    Жители Республики Крым, Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик остались без электричества после атаки на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает Минэнерго.

    В ведомстве отметили, что специалисты совместно с региональными властями и энергетическими компаниями оперативно ликвидируют последствия атаки и восстанавливают подачу электричества.

    Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы введены графики временных отключений, а социально значимые объекты переводятся на резервные источники питания. Аварийные работы продлятся до полного устранения последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения после удара украинских войск. Позже в субботу глава республики Сергей Аксенов сообщил об ограничениях на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Ранее часть населенных пунктов Крыма осталась без электричества из-за атаки беспилотников ВСУ.


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    25 октября 2026, 13:11 • Новости дня
    Более 700 автомобилей скопилось перед Крымским мостом

    Очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи образовалась очередь из сотен транспортных средств.

    По состоянию на полдень воскресенья в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 320 автомобилей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр по ситуации на автоподходах к мосту.

    Время ожидания проезда со стороны Краснодарского края составляет более часа.

    Проезд по Крымскому мосту разрешен только легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по сухопутному маршруту через новые регионы России. Перед въездом на мост с обеих сторон в целях безопасности установлены посты обязательного досмотра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя полчаса после перекрытия. В прошлом месяце движение машин по мосту приостанавливали. Летом в очереди на проезд по Крымскому мосту скапливалось более 800 транспортных средств.

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    24 октября 2026, 14:51 • Новости дня
    Жизненно важные объекты Севастополя подключили к электроснабжению

    В Севастополе восстановили электроснабжение критически важных объектов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключили к электроснабжению по резервным схемам.

    Все критически важные объекты жизнеобеспечения и часть жилых кварталов в Севастополе подключены к электроснабжению, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По резервным схемам электроснабжения удалось оперативно подключить все критически важные объекты жизнеобеспечения. Электроснабжение уже восстановлено и в части жилых кварталов, запитанных от подстанций, питающих эти объекты», – написал Развожаев.

    Ожидается, что в большей части города электроэнергия появится ориентировочно после 19:00.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава республики Сергей Аксенов заявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в Крыму из-за атаки украинского беспилотника.

    Из-за атаки Вооруженных сил Украины на энергетическую инфраструктуру Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения.

    В среду российские системы противовоздушной обороны отразили атаку украинских войск на Севастополь.

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    25 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Спасатели ликвидировали подтопление в троллейбусном парке Ялты

    МЧС: Обстановка в троллейбусном парке Ялты после паводка стабилизировалась

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасателям удалось стабилизировать обстановку на территории троллейбусного парка в Ялте после прохождения мощного паводка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В Ялте удалось отвести потоки воды в русло реки и эвакуировать общественный транспорт с рабочей площадки троллейбусного парка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    Вскоре сотрудники учреждения и администрации приступят к расчистке и уборке территории.

    К ликвидации последствий подтопления привлечено 265 человек и 54 единицы техники. Спасатели возвели 50 временных дамб протяженностью почти 3,8 тыс. метров, вывезли более 1,9 тыс. кубометров грунта и расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Быстрая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сошедший после сильных дождей поток горной воды засыпал троллейбусный парк в Ялте грунтом и камнями.

    Во вторник сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по Южнобережному шоссе в связи с разливом реки Гувы.

    В городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных подтоплений.

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    25 октября 2026, 11:00 • Новости дня
    Севастополь перешел на график подачи электричества после атаки ВСУ

    В Севастополе ввели график подачи электричества после атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Севастополе ввели график временных ограничений электроснабжения из-за возникшего перегруза после атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «К сожалению, сейчас на линии вновь возникла перегрузка. По команде диспетчера ЧРДУ введены ограничения: действует график временных ограничений электроснабжения «3 через 3», – заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Развожаев поручил максимально ограничить энергоснабжение промышленных объектов и торговых центров. Высвобождающиеся мощности будут направлены в жилые дома.

    В ночь на субботу ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре за пределами Севастополя, с которой обеспечивался переток в город. Севастополь временно остался без электроснабжения. Электричество удалось вернуть ближе к двум часам ночи – до девяти утра практически весь город был со светом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор сообщил о введении графика отключения электричества после ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре. Развожаев заявил о подключении критически важных объектов жизнеобеспечения и части жилых кварталов в Севастополе к электроснабжению по резервным схемам.

    Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона после атаки беспилотника ВСУ.

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    25 октября 2026, 10:09 • Новости дня
    В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

    Минтопэнерго: В Крыму ввели ограничения на потребление электричества

    Tекст: Вера Басилая

    На всей территории Крыма введены ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова, сообщило республиканское министерство топлива и энергетики.

    Подача электроэнергии осуществляется с учетом текущих возможностей сети, сообщает Минтопэнерго Крыма в Max.

    В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются.

    Накануне Минэнерго России сообщило, что часть потребителей в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР осталась без электроснабжения из-за внешнего воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Специалисты ведут работу по ликвидации последствий и восстановлению подачи энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минэнерго заявило о начале работы энергетиков над восстановлением энергоснабжения на юге страны.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии и воды в связи с аварией на магистральных сетях из-за атаки беспилотника ВСУ.

    Севастополь и Крым временно остались без электроснабжения из-за атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру.

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    24 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    В Крыму впервые показали написанные на бронеплитах участников СВО иконы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Симферополе впервые представили уникальную выставку икон, написанных на пробитых бронеплитах, которые спасли жизни участникам специальной военной операции.

    Экспозиция включает изображения Богоматери, святого Георгия Победоносца, князя Владимира и Федора Ушакова. Работы выполнены на металлических плитах от бронежилетов, сохранивших следы от пуль и осколков.

    «Это пятнадцать икон, выполненных на бронеплитах участников СВО. Сами бронеплиты были переданы бойцами, и на них студенты МГАХИ им. В. И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки выполнили иконопись по металлу», – рассказала ТАСС организатор выставки, вице-президент фонда «Женщины Тавриды» Наталья Терентьева.

    По словам организатора, каждая пластина спасла жизнь своему владельцу, а готовые произведения были освящены в Свято-Даниловском монастыре в Москве. Ранее выставка уже демонстрировалась в столице и Севастополе.

    Терентьева добавила, что создатели проекта намеренно не стали указывать фамилии владельцев бронепластин, посвятив экспозицию всем защитникам, выполняющим свой воинский долг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Севастополе стартовал молодежный историко-культурный форум «Истоки».

    Летом исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки украинской армии. До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    26 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    В ДТП на трассе «Таврида» пострадали пять человек

    МЧС: Пять человек пострадали в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Белогорском районе Крыма на трассе «Таврида» произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщило министерство чрезвычайных ситуаций республики.

    Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В салоне находились пять человек, среди которых были дети шести и 15 лет, сообщает ведомство в «Максе».

    Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали женщину и шестилетнего ребенка, оказавшихся зажатыми в салоне.

    Пострадавший шестилетний ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами в республиканскую детскую больницу. Взрослому и подростку с травмами легкой степени тяжести оказана помощь в Белогорской центральной районной больнице, они направлены на амбулаторное лечение. Двое пострадавших продолжают обследование в Симферопольской клинической больнице скорой медицинской помощи № 6, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье один человек погиб и еще двое получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Георгиевском округе Ставропольского края.

    В пятницу в Башкирии водитель автомобиля Mazda погиб после съезда в кювет, четверо несовершеннолетних получили травмы.

    В начале месяца глава Крыма Сергей Аксенов наградил шестерых сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» за спасение группы спелеологов-любителей в крымской пещере.

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    27 октября 2026, 09:43 • Новости дня
    В Крыму нашли таунхаус Меладзе за 60 млн рублей

    В Крыму нашли таунхаус продюсера Меладзе за 60 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    В закрытом поселке крымского Гурзуфа обнаружили последнюю недвижимость в России, трехэтажный таунхаус продюсера Константина Меладзе стоимостью 60 млн рублей.

    Коттедж площадью более 250 кв. метров оказался последней недвижимостью продюсера в России. Трехэтажный дом был приобретен в 2015 году и находится в закрытом поселке «Вилла Роз», территорию которого круглосуточно охраняют с трех наблюдательных постов, сообщает Ura.ru со ссылкой на Shot.

    Внутри особняка расположены терраса с бассейном длиной более семи метров, роскошная гостиная, пять спален, пять санузлов, большая ванная комната и задний дворик. Также на территории есть кровля для лаунж-зоны и цокольный этаж с собственной сауной, хаммамом и комнатой отдыха.

    Музыкант не хочет пускать в дом посторонних людей или выставлять недвижимость на продажу. Этот таунхаус стал последним домом, который он оставил после отъезда из страны.

    Композитор Константин Меладзе продал виллу на озере Гарда на севере Италии бразильским миллионерам.

    Продюсер Константин Меладзе увеличил доходы лейбла «Меладзе Мьюзик» в России до 100 млн рублей за 2025 год, несмотря на свое отсутствие в стране.

    Уехавший из России композитор Константин Меладзе продолжил хранить и приумножать сбережения в российских банках, получая свыше миллиона рублей процентов по вкладам с начала спецоперации.

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    26 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ предрек удвоение объемов мировой торговли СПГ к 2055 году

    Генсек ФСЭГ спрогнозировал рост доли СПГ в мировой торговле до 65%

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил, что к 2055 году объемы экспорта сжиженного природного газа вырастут более чем вдвое и займут 65% в мировой торговле.

    Общий объем международной торговли газом к 2055 году увеличится на 46% и достигнет 1,767 трлн кубометров, передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что объем международной торговли газом вырастет на 46% – с 1,211 трлн кубометров в 2024 году до 1,767 трлн кубометров в 2055 году. Лидером этого роста станет СПГ: его объемы, как прогнозируется, увеличатся более чем вдвое – до 837 млн тонн, а доля в международной торговле газом вырастет с 46% до 65%», – сказал Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ.

    Трубопроводный газ и СПГ будут дополнять друг друга, поскольку трубопроводы остаются экономически эффективными для крупных поставок в рамках долгосрочных контрактов, а сжиженный газ обеспечивает гибкость и выход на новые рынки.

    По прогнозам генерального секретаря, экспорт трубопроводного газа постепенно восстановится после спада в период до 2035 года, а итоговый баланс способов транспортировки определится географическими факторами, себестоимостью и безопасностью поставок.

    Восьмой саммит глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке множества двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита ФСЭГ.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила назвал серьезным вызовом для Европы предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами.

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на фоне попыток США договориться с Ираном

    WSJ: Цена нефти марки Brent опустилась до 114,57 доллара за баррель

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,8% из-за оценки трейдерами дипломатических усилий Вашингтона и Тегерана.

    Мировые цены на нефть перешли к снижению, отступив от недавних максимумов. Трейдеры оценивают дипломатические усилия по смягчению напряженности между США и Ираном на фоне возобновившихся атак хуситов на Саудовскую Аравию и сохраняющихся рисков перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока, пишет The Wall Street Journal.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent опустилась на 1,8%, до 114,57 доллара за баррель. В то же время декабрьские фьючерсы на марку West Texas Intermediate (WTI) подешевели на 2,2%, достигнув отметки 100,96 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу котировки эталонной марки Brent превысили 115 долларов за баррель. Средняя стоимость дизельного топлива в Соединенных Штатах достигла 6,31 доллара за галлон на фоне глобальных перебоев с поставками нефти из-за конфликта с Ираном. В начале месяца цены на энергоносители пошли вниз из-за плана стран G7 выпустить на рынок аварийные запасы топлива на фоне атак в районе Ормузского пролива.

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    27 октября 2026, 12:11 • Новости дня
    Итальянская Eni решила нарастить добычу газа в Средиземном море
    Итальянская Eni решила нарастить добычу газа в Средиземном море
    @ REUTERS/Kyodo

    Tекст: Игорь Иножарский

    Энергетические компании увеличат объемы морского бурения в европейском регионе ради укрепления энергетической безопасности, заявил главный операционный директор итальянской корпорации Eni Гвидо Бруско.

    На фоне недавних глобальных потрясений нефтегазовые предприятия намерены активнее осваивать шельфовые месторождения Европы, пишет The Wall Street Journal.

    «Восточное Средиземноморье является очень премиальной географией, поскольку энергетические компании стремятся диверсифицировать поставки», – отметил Бруско.

    В понедельник Eni заключила контракты на строительство подводной инфраструктуры и трубопроводов для своего газового проекта на шельфе Кипра. Добытое сырье будет направляться в Египет для сжижения.

    После переработки сжиженный природный газ планируется загружать на танкеры и отправлять преимущественно на европейский рынок. Ожидается, что производство на месторождении стартует в 2028 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от российского импорта. В августе итальянская корпорация Eni запланировала запуск первой коммерческой термоядерной электростанции в Европе. Весной гендиректор компании Клаудио Дескальци призвал приостановить запрет на импорт сжиженного природного газа из России.

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    26 октября 2026, 06:07 • Новости дня
    Бойцы группировки «Днепр» уничтожили 70% летящих в Крым дронов ВСУ

    Мобильная группа уничтожила большинство летящих в Крым беспилотников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобильная огневая группа 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» перекрыла проход в Крым для 70% беспилотников Вооруженных сил Украины.

    Бойцы инженерно-саперной роты уничтожают семь из десяти летящих в сторону полуострова украинских аппаратов, передает ТАСС.

    «Мобильная огневая группа, если брать проценты, то процентов на 70 перекрывает проход дронам противника в Республику Крым. То есть здесь по трассе мы максимально прикладываем усилия для уничтожения дронов», – сообщил командир роты с позывным Барс.

    Для перехвата аппаратов военные в основном используют танковый пулемет Калашникова. Целями мобильных групп становятся FPV-дроны и беспилотники самолетного типа, в том числе D4 «Батон», «Хорнет» и Darts.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии и воды из-за атаки беспилотника ВСУ на магистральные сети за пределами региона. В среду бойцы группировки «Днепр» ликвидировали украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. До этого ряд населенных пунктов в западной и центральной частях республики остался без электричества после налета украинских дронов.

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