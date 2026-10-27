«Крымэнерго»: В Крыму снизилась пропускная способность ЛЭП из-за повреждений

Tекст: Ольга Иванова

«Из-за повреждений на магистральных электрических сетях пропускная способность линий снижена. На всей территории Республики Крым действуют ограничения потребления электроэнергии», – сообщает «Крымэнерго» в «Макс».

В компании пояснили, что эта вынужденная мера необходима для устранения перегрузки электросетей и предотвращения аварий в энергосистеме.

Отмечается, что подача электроэнергии зависит от возможностей сети. В регионе применяются резервные схемы электроснабжения, принимаются все меры для обеспечения потребителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на всей территории Крыма ввели ограничения на энергопотребление в связи с аварией на сетях за пределами полуострова.

В субботу часть потребителей в Крыму, Донбассе и Новороссии лишилась электроснабжения из-за внешнего воздействия на инфраструктуру.

Севастополь и Крым временно остались без света из-за атаки ВСУ.