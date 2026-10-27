Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги с 1101 доллара, а к 8:50 мск показатель составил 1099,2 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Снижение по отношению к расчетной цене предыдущего дня составило почти 2%. Накануне стоимость газа достигала 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года, когда был зафиксирован исторический максимум в 3892 доллара. Новое значительное удорожание топлива в этом году спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке.

Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%. Этот уровень оказался самым низким за всю историю наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

По прогнозу Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), к концу предстоящей зимы запасы могут сократиться до 11% от их вместимости. Это произойдет при сохранении ограничений на поставки сжиженного природного газа и полном прекращении трубопроводного импорта из России. Из-за проблем с заполнением хранилищ эксперты не исключают роста стоимости газа зимой до 1200 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе преодолели отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров.

Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила заявил о заполнении газовых хранилищ Европы менее чем на 80%.

На прошлой неделе стоимость ноябрьских фьючерсов увеличилась почти до 1043 долларов.