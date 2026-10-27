Жительницу Камчатки оштрафовали за разгром могилы мужа из-за свекрови

Жительница Камчатки получила штраф за осквернение могилы мужа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд признал 63-летнюю россиянку виновной в трех эпизодах уничтожения, повреждения и осквернения мест захоронения, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В августе прошлого года женщина пришла на кладбище и обнаружила, что вместо установленного ею памятника стоит монумент с фигурами мужа и свекрови. Разозлившись, она нанесла несколько ударов ногами по стеле и гранитной вазе.

Позднее пенсионерка повредила поминальную лавочку камнем и распылила зеленую краску на надгробие. В суде она признала вину, но не раскаялась, пояснив, что благоустройство могилы провела сестра мужа без ее согласия.

Из-за уклонения от явки в суд женщину ранее поместили под стражу. По итогам разбирательства ей назначили штраф в размере 60 тыс. рублей, однако освободили от уплаты зачетом времени под арестом. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму почти 418 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае краснодарские следователи завели уголовное дело об осквернении захоронений участников специальной военной операции. В сентябре прошлого года суд в Хабаровске приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за вандализм на кладбище. В марте прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в повреждении могил бойцов на Ставрополье.