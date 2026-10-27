Российский форвард Гридин стал первой звездой дня в НХЛ

Россиянин Гридин признан первой звездой дня в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В матче регулярного чемпионата против «Торонто Мейпл Лифс» Гридин впервые в своей карьере в НХЛ оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Калгари», передает РИА «Новости».

В 11 матчах текущего сезона 20-летний россиянин набрал 8 очков (четыре гола и четыре передачи).

Второй звездой дня стал канадский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути, записавший на свой счет гол и две передачи в победном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (6:3). Третьей звездой признан чешский голкипер «Детройт Ред Уингз» Михал Постава, отразивший 25 бросков во встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 Б).

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гридин забросил две шайбы и отдал голевую передачу в матче с «Торонто».