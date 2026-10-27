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    27 октября 2026, 09:12 • Новости дня

    Китайский пилотируемый батискаф погрузился на 7 км

    Синьхуа: Китайский пилотируемый подводный аппарат погрузился на глубину 7 км

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный китайский пилотируемый подводный аппарат «Цзяолун» успешно завершил два погружения на глубину более 7 тыс. метров в Филиппинском море, сообщило агентство «Синьхуа».

    Батискаф выполнил задачи по улучшению эксплуатационных возможностей для научных исследований, достигнув максимальной глубины 7 056,9 метра, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Научный сотрудник Китайского национального центра управления глубоководной базой Сунь Юнфу сообщил, что испытания подтвердили надежность и безопасность аппарата после модернизации и установки отечественных компонентов. Это усиливает технологические преимущества Китая в области глубоководного оборудования.

    В ходе модернизации инженеры заменили литиевые аккумуляторы, установили произведенный в КНР двигатель постоянного тока, улучшили плавучесть и оборудовали батискаф сверхвысококачественными камерами. Сунь Юнфу добавил, что «Цзяолун» будет участвовать в экспедициях для укрепления международного сотрудничества и позиций Китая как морской державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из акватории Желтого моря.

    В середине месяца китайские исследователи создали бронемашину для выполнения задач на глубине до 50 метров.

    В прошлом месяце Китай начал строительство уникального корабля для запуска сверхкрупных подводных дронов.

    27 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе

    МИД КНР: Китай закономерно отреагировал на оскорбление Мбаппе

    МИД КНР объяснил скандал вокруг шутки Мбаппе
    @ Siu Wu/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Слова французского футболиста Килиана Мбаппе, оскорбившие чувства жителей Китая, закономерно вызвали отпор в китайском обществе, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Слова и действия, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают единодушный отпор со стороны всех слоев китайского общества», – заявил Го Цзякунь.

    Ранее в Китае разгорелся скандал из-за интервью Мбаппе: обсуждая любимые интернет-мемы, он позволил себе шутку, которую связали с одним из исторических китайских деятелей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Килианом Мбаппе из-за шутки футболиста о Мао Цзэдуне. В частности, китайский производитель напитков Eastroc Beverage и пищевая компания Mengniu Dairy объявили о прекращении сотрудничества с французским футболистом.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Депутата Сейма Польши обвинили в работе на спецслужбы Китая из-за умных очков

    Польского депутата Сохайко обвинили в работе на спецслужбы КНР из-за умных очков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Появление депутата Сейма Польши Ярослава Сохайко на заседаниях в умных очках от китайского бренда вызвало скандал в местных СМИ, политика заподозрили в содействии спецслужбам КНР.

    «Все, что помогает лучше подготовить речь – ценно и свидетельствует об уважении к избирателям», – заявил Сохайко в беседе с газетой Fakt. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» не скрывает использование гаджета от китайской компании Even Realities, передает ТАСС.

    На устройство первым обратил внимание депутат от правящей Гражданской коалиции Витольд Зомбачиньский из-за зеленой подсветки. Польское телевидение начало продвигать версию о возможной передаче данных с микрофонов очков властям КНР.

    Эксперты из числа бывших сотрудников польских спецслужб призвали запретить использование подобных гаджетов китайского производства в Сейме. В январе 2026 года министерство обороны Польши также выступало с инициативой запретить въезд автомобилей китайских марок на территорию военных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал во время выступления высокотехнологичные умные очки со скрытым телепромптером.

    В четверг фракция экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект о криминализации бандеровской идеологии.

    Летом бельгийские правоохранительные органы задержали по подозрению в шпионаже работавшую в штабе НАТО гражданку Канады китайского происхождения.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    27 октября 2026, 08:26 • Новости дня
    Мбаппе потерял контракты с компаниями КНР из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Мбаппе лишился контрактов с компаниями из Китая из-за шутки про Мао Цзэдуна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

    Китайские компании Dongpeng и Mengniu Dairy, выпускающие напитки и молочную продукцию, объявили о разрыве рекламных контрактов с французским футболистом Килианом Мбаппе из-за его неудачной шутки о бывшем лидере КНР Мао Цзэдуне, передают «Вести» со ссылкой на телеканал France24.

    Оба производителя сочли слова спортсмена оскорбительными для национальных чувств китайского народа. В заявлении Dongpeng отмечается, что компания придерживается политики абсолютной нетерпимости к подобному поведению и немедленно прекращает любое сотрудничество с нападающим.

    Представители Mengniu также подчеркнули, что выступают против любых заявлений и поступков, задевающих жителей страны. В корпорации добавили, что политика нулевой терпимости вынуждает их полностью отказаться от дальнейшего взаимодействия с футболистом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее футболист французской сборной Килиан Мбаппе подвергся расистским оскорблениям со стороны сенатора из Парагвая Селесты Амарильи.

    Кроме того, французская элита решила выставить Мбаппе против Марин Ле Пен на президентских выборах.

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    26 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Прибор для определения до 300 генетических маркеров за полчаса создали в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России разработан высокотехнологичный прибор, который способен определять до 300 генетических маркеров всего за 30 минут, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

    «ФМБА России создало высокотехнологичный прибор, определяющий до 300 генетических маркеров за 30 минут. Технология обеспечивает получение достоверных результатов с высокой чувствительностью и специфичностью», – сообщило ФМБА в Max.

    Преимущество разработки заключается в возможности проведения быстрого высокомультиплексного анализа как в лаборатории, так и в полевых условиях.

    Новый метод позволяет определять до 300 маркеров в одном тесте и проводить количественный анализ, что расширяет объем получаемой медицинской информации и повышает эффективность диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор сообщил о создании отечественной ПЦР-тест-системы для выявления возбудителя блошиного сыпного тифа.

    В июле Ростех создал онкосканер, выявляющий рак за три минуты.

    В феврале Федеральное медико-биологическое агентство рассказало о разработке тест-системы саркопении в России.

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    26 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Депутат Сейма Польши выступил с речью с помощью китайских умных очков

    Депутат Сейма Польши Сахайко выступил с речью с помощью китайских умных очков

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат польского Сейма Ярослав Сахайко использовал высокотехнологичные «умные очки» со скрытым телепромптером во время выступления, что вызвало споры о безопасности.

    Использование депутатом Ярославом Сахайко «умных очков» с управляющим «умным кольцом» китайского производства стоимостью около 1,1 тыс. долларов вызвало скандал в Сейме. Устройство может работать как скрытый телепромптер: проекторы выводят текст на внутреннюю сторону линз, а движения пальца по кольцу позволяют прокручивать строки, передает РИА «Новости».

    Первым гаджет на трибуне заметил автор популярного технологического блога. Сам депутат не стал скрывать использование устройства и заявил, что современные технологии помогают эффективнее работать. «Все, что помогает депутатам лучше подготовить выступление и эффективнее коммуницировать не только между собой, но прежде всего с миллионами поляков, является ценным и свидетельствует об уважении к избирателям», – подчеркнул Сахайко.

    Он добавил, что регулярно пользуется устройством для чтения сообщений и проверки расписания, назвав претензии оппонентов необоснованными.

    Бывший офицер польской разведки майор Роберт Хеда назвал применение подобных устройств «полной безответственностью». По его словам, использование китайских гаджетов с беспроводными модулями связи в здании парламента создает «прямые риски для кибербезопасности и потенциальную угрозу утечки конфиденциальных данных». Ранее власти Польши уже ужесточили требования к защите стратегических объектов, запретив въезд машин китайского производства на территорию военных баз.

    В КНР заявляли, что китайские технологии безопасны, а заявления об их угрозе «фальсифицируют факты, искажают правду и представляют собой вопиющее технологическое запугивание».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце данные шести депутатов польского Сейма внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Депутат Сейма Польши от партии «Право и справедливость» Доминика Хоросиньская залаяла во время речи главы национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

    Летом депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    26 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

    Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

    По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

    Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

    Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

    В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Минкоммерции КНР предложило запрещать торговлю с похитителями коммерческой тайны

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство коммерции КНР предложило ограничивать или запрещать торговлю с иностранными субъектами, нарушающими коммерческую тайну Китая.

    Министерство коммерции КНР предложило ряд мер против иностранных организаций и физлиц, нарушающих коммерческую тайну Китая в рамках международной торгово-экономической деятельности, передает ТАСС.

    Такие действия наносят ущерб или создают угрозу суверенитету, безопасности и интересам развития страны.

    В качестве мер ведомство сможет применять ограничения или запрет на торговлю с Китаем, предоставление международных услуг, новые инвестиции в КНР, а также запрещать экспорт соответствующих товаров.

    Также предусмотрены ограничения на въезд персонала и транспортных средств, аннулирование разрешений на работу и наложение штрафов.

    Проект вынесен на общественное обсуждение до 24 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Министерство коммерции КНР заявило о готовности Пекина принять надлежащие меры в случае введения Соединенными Штатами новых ограничений на исходящие инвестиции.

    В тот же день глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о работе в 30 американских университетах спящих ячеек, пытавшихся похитить интеллектуальную собственность в пользу Китая.

    На прошлой неделе американские власти ввели масштабные санкции в отношении пяти китайских компаний из-за подозрений в краже коммерческих секретов Google.

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    27 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    Приложения Центрального телевидения Китая удалили все материалы с Мбаппе

    В Китае удалили материалы о Мбаппе из новостных приложений госканала CCTV

    Tекст: Мария Иванова

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая (CCTV) удалили публикации с французским футболистом Килианом Мбаппе после скандала из-за его оскорбительных высказываний.

    Все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили материалы, связанные с французским футболистом Килианом Мбаппе, передает РИА «Новости».

    По данным Global Times, социальная сеть «Сяохуншу» также удаляет соответствующие материалы со спортсменом. Кроме того, одна из крупнейших китайских футбольных новостных платформ Dongqiudui отказалась переводить скандальное интервью на китайский язык.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что слова, которые задевают чувства китайского народа, закономерно вызывают отпор со стороны китайского общества. Ранее в Китае разгорелся скандал вокруг интервью Мбаппе, в котором он позволил себе оскорбительные комментарии в адрес исторического политического деятеля КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре китайского общества на оскорбившие его слова французского футболиста Килиана Мбаппе.

    Китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты со спортсменом из-за его шутки о Мао Цзэдуне.

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    27 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    Reuters сообщил о лопнувшем в Китае пузыре в сфере искусственного интеллекта

    Reuters: Капитализация китайских ИИ-компаний упала на 480 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Индекс Шанхайской фондовой биржи STAR50, отслеживающий акции 50 крупнейших высокотехнологичных компаний Китая, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца.

    Резкое падение индекса STAR50, в который входят в основном компании из сферы искусственного интеллекта, привело к снижению общей рыночной капитализации на 480 млрд долларов, пишет Reuters. Агентство назвало ситуацию лопнувшим пузырем в сфере ИИ.

    Отмечается, что снижение последовало за рекордными показателями в июле, вызванными ажиотажем в сфере искусственного интеллекта.

    «Все пузыри неизбежно лопаются», – заявил представитель компании Shanghai Zhuozhu Investment Management Ван Чжо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца индикатор состояния фондового рынка США достиг сигнальных уровней образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    Летом газета Wall Street Journal сообщила о риске обрушения рынка из-за вливания средств в сферу ИИ и строительство дата-центров.

    В прошлом году инвесторы предупредили о формировании пузыря на рынке высоких технологий из-за активного притока инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 06:03 • Новости дня
    В Китае инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей

    В Китае завели дела о коррупции против 73 руководителей высокого уровня

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая за девять месяцев 2026 года инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства.

    За первые девять месяцев 2026 года антикоррупционные ведомства Китая завели дела о нарушениях на 73 чиновников министерского и провинциального уровня, передает ТАСС со ссылкой на Центральную комиссию Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

    Всего за этот период органы контроля получили свыше 3,5 млн обращений о возможных нарушениях, на основании которых в стране инициировали 800 тыс. расследований. В число подозреваемых вошли 4,2 тыс. руководителей управлений и департаментов, а также 34 тыс. государственных служащих уездного звена.

    Различным дисциплинарным взысканиям с января по сентябрь подверглись 680 тыс. человек. Из них 505 тыс. были наказаны по партийным вопросам, а еще 222 тыс. понесли административную ответственность. Эти санкции затронули 105 высокопоставленных руководителей и десятки тысяч чиновников среднего звена.

    Масштабная кампания по борьбе с коррупцией в КНР активно ведется с 2012 года. В январе председатель КНР Си Цзиньпин распорядился дополнительно активизировать меры против нарушителей в течение пятнадцатой пятилетки, рассчитанной на 2026–2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Китае вынесли смертный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику Сун Чаохуа за получение взяток на общую сумму более 21 млн долларов.

    Также двустороннее сотрудничество между Россией и Китаем продолжило уверенно развиваться благодаря совместным стратегическим усилиям государств.

    Кроме того, президент Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

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    27 октября 2026, 06:27 • Новости дня
    США приостановили безвизовый въезд граждан Китая на Марианские острова

    Гражданам Китая отменили безвиз на Марианские острова

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин решил приостановить программу безвизового въезда для граждан Китая на территорию Северных Марианских островов из-за угрозы шпионажа.

    Новые правила посещения контролируемой Вашингтоном территории вступят в силу 30 октября, передает РИА «Новости».

    В опубликованной для ознакомления предварительной версии ведомственного документа отмечается приостановка программы разрешений на поездки ради содействия экономическому развитию и обеспечения безопасности.

    Американские власти предполагают использование безвизового режима для шпионажа и так называемого родильного туризма.

    Специальная программа действовала со времен администрации Джо Байдена. Она позволяла гражданам Китая посещать Северные Марианские острова без визы на срок до 14 дней.

    Президент США Дональд Трамп с начала второго срока взял курс на ужесточение визовой политики. В июне 2025 года он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, а в декабре ограничил въезд представителям еще 15 государств, однако позже окружной суд штата Род-Айленд отменил оба президентских указа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный судья в Нью-Йорке летом обязала администрацию США возобновить обработку виз для граждан 75 стран. Госдепартамент США аннулировал 150 виз из-за «родильного туризма».

    В феврале группа правозащитных организаций потребовала через суд отменить решение Госдепартамента о запрете выдачи иммиграционных виз.

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    27 октября 2026, 06:46 • Новости дня
    Сухопутные войска Китая и Индонезии начали антитеррористические учения

    Китай и Индонезия начали совместные военные маневры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные антитеррористические маневры «Острый клинок – 2026» с участием военнослужащих КНР и Индонезии стартовали в китайском городе Гуанчжоу.

    Военнослужащие сухопутных войск Китая и Индонезии приступили к отработке антитеррористических задач в южнокитайской провинции Гуандун, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны КНР.

    Учения включают этапы специальной подготовки, тактического взаимодействия и комплексные маневры. Военные продемонстрируют навыки в снайперском деле, использовании беспилотных систем, разведке, а также обезвреживании террористов.

    В рамках мероприятия запланированы тематические семинары, спортивные соревнования и демонстрация вооружений и боевой техники. Главной целью учений заявлено повышение уровня боеготовности войск и укрепление дружественных связей между армиями двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си сообщил о планах проведения совместных учений сухопутных войск Китая и Пакистана.

    Также военнослужащие сил специальных операций Белоруссии вылетели в Китай для участия в тактических маневрах.

    Китайские военные моряки отбыли из Приморья в Японское море после завершения совместных с Россией мероприятий.

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    27 октября 2026, 09:02 • Новости дня
    В Челябинской области запретили ввоз 18 тонн китайских мандаринов

    В Челябинскую область не пустили фуру с 18 тоннами мандаринов из Китая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Челябинской области на пункте пропуска «Бугристое» предотвратили незаконный ввоз 18 тонн китайских мандаринов, следовавших из Казахстана в Свердловскую область без обязательной маркировки, сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

    При досмотре грузового автомобиля инспекторы обнаружили отсутствие маркировки на части полимерных корзин с фруктами, указало ведомство в Max.

    В связи с выявленными нарушениями правил карантина растений Евразийского экономического союза ведомство составило акт и вынесло предписание о запрете ввоза партии. Под контролем специалистов грузовик вернули на территорию сопредельного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Россельхознадзор остановил импорт посадочного материала из Мексики, Чехии и Молдавии. Весной ведомство приостановило ввоз сельскохозяйственной продукции от ряда зарубежных компаний Узбекистана из-за нарушений фитосанитарных норм. В мае Челябинская таможня отправила обратно не прошедшие ветеринарный контроль большегрузы с пчелами.

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    27 октября 2026, 10:54 • Новости дня
    МИД Китая выразил уважение к выбору граждан Бразилии вопреки мнению США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил об уважении Пекина к самостоятельному выбору бразильского народа, прокомментировав слова президента США Дональда Трампа о фальсификациях на прошедших выборах.

    Пекин с уважением относится к результатам голосования в южноамериканской республике. «Мы уважаем самостоятельный выбор бразильского народа», – сказал Го Цзякунь.

    Ранее Дональд Трамп назвал прошедшие в Бразилии президентские выборы ужасными и счел их результаты фальсифицированными. При этом американский лидер отметил, что не принимал ничью сторону и ладит с переизбранным на новый срок Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает ТАСС.

    Второй тур президентских выборов завершился в Бразилии 25 октября. Лула да Силва заручился поддержкой более 64 млн избирателей, набрав 51,79% голосов. Его оппонент Флавиу Болсонару получил 48,21% голосов. Действующий глава государства стал первым политиком в истории страны, занявшим высший пост в четвертый раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Либеральная партия Бразилии заявила о признании результатов второго тура президентских выборов.

    Луис Инасиу Лула да Силва после победы столкнулся с распродажей активов и обвалом реала.

    В понедельник действующий президент Бразилии победил на выборах вопреки прогнозам.

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