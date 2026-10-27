В Иркутске начался снос киосков на остановках из-за запрета продажи табака

Tекст: Ольга Иванова

Владельцы нестационарных торговых точек в Иркутске приступили к демонтажу павильонов на остановках общественного транспорта из-за вступившего в силу в сентябре запрета на продажу табака, передает «Интерфакс».

В комитете по экономике и стратегическому планированию городской администрации пояснили, что торговля табаком и сопутствующими товарами приносила основу выручки большинству владельцев этих точек. Потеря данного канала продаж делает содержание бизнеса невыгодным и нерентабельным.

В настоящее время демонтируются павильоны на остановках «Завод Эталон», «Карла Либкнехта» и «Художественный музей», а в скором времени владельцы намерены убрать еще семь подобных сооружений. В 2027 году администрация города планирует провести аукционы на право размещения новых торговых объектов на этих местах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году депутаты Госдумы поддержали запрет на продажу табачной и никотиносодержащей продукции на остановках общественного транспорта.

В октябре прошлого года нижняя палата парламента одобрила этот законопроект в первом чтении.

В августе 2025 года кабинет министров согласовал инициативу при условии доработки отдельных положений документа.