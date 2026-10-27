В Москву на саммит Россия – Африка прибыл председатель комиссии Афросоюза

Председатель комиссии Афросоюза прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

Tекст: Мария Иванова

Об этом передает корреспондент РИА «Новости».

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Юсуф примет участие в первом пленарном заседании саммита 29 октября вместе с Владимиром Путиным и главами африканских государств и правительств.

Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел спецбортом в один из столичных аэропортов для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в форуме.

В субботу команда Русского дома в Танзании и российские альпинисты развернули национальный флаг на вершине вулкана Килиманджаро в честь предстоящего мероприятия.