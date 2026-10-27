Стала известна дата старта поезда Деда Мороза

РЖД: Поезд Деда Мороза отправится в путешествие по России 8 ноября

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Предстоящий зимний сезон станет для проекта «Поезд Деда Мороза» уже шестым по счету. Маршрут начнется традиционно из Великого Устюга. Поезд отправится из Великого Устюга в воскресенье 8 ноября», – цитирует РИА «Новости» Колесникова.

По его словам, путешествие продлится 63 дня и завершится 9 января 2027 года. За это время поезд преодолеет около 24 тыс. километров и посетит 65 городов в 36 регионах России. Впервые праздничный состав сделает остановки в Нягани, Новом Уренгое, Сызрани и еще более чем десяти населенных пунктах.

Маршрут начнется с северных регионов, включая Воркуту, Усинск и Сыктывкар, где жители давно ждали визита Деда Мороза. Затем поезд проследует через Сибирь, Урал, Поволжье и Центральный федеральный округ. В преддверии 60-летия Золотого кольца он посетит Нижний Новгород, Иваново, Муром и Ярославль.

Поезд Деда Мороза представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. В составе есть сказочная деревня, кукольный театр, лавка сувениров, вагон Снежной королевы, а также буфет и вагон-ресторан. Впервые проект был запущен 5 декабря 2021 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года поезд Деда Мороза остановился на Киевском вокзале в Москве.

В 2025 году праздничный состав отправился в большое новогоднее турне из Владивостока.