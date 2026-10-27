Пропавший в Республике Алтай сотрудник МЧС оставил в машине чехол от ружья

Tекст: Ольга Иванова

Мужчина отправился на пасеку 17 октября и исчез в 26 км от села Чемал Республики Алтай, передает РИА «Новости».

По пути от машины к пасеке нашли застреленную и упакованную в мешок косулю. Предположительно, пропавший планировал забрать добычу на обратном пути.

В автомобиле Большакова остался только чехол от ружья, само оружие он взял с собой. Поиски сотрудника МЧС ежедневно контролирует прокуратура Республики Алтай, региональное СУ СК проводит проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Следственный комитет начал проверку из-за исчезновения сотрудника МЧС Большакова.

В машине мужчины нашли его мобильный телефон.

К поискам пропавшего привлекли более 40 человек и беспилотники.