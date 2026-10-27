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    27 октября 2026, 08:45 • Новости дня

    Минприроды оценило готовность российских компаний к разведке недр в Африке

    Минприроды заявило о готовности России искать полезные ископаемые в Африке

    Tекст: Мария Иванова

    Российские организации обладают необходимыми компетенциями для поиска и оценки месторождений всех видов полезных ископаемых на территории стран Африки, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.

    «Что касается видов сырья, то российские организации обладают компетенциями в области поиска и оценки месторождений всех видов полезных ископаемых. Приоритеты определяются исходя из минерально-сырьевого потенциала конкретной страны, а также при соответствующих запросах африканских партнеров», – заявили в Минприроды в преддверии третьего саммита Россия – Африка, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный секретарь Союза арабского Магриба Тарак Бен Салем прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В понедельник премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел в столицу для участия в саммите.

    В мае министр экономического развития Максим Решетников сообщил о готовности компании «Газпром» поставлять Танзании технологии и оборудование для проектов по добыче и сбыту углеводородов.

    26 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    Ушаков: Путин на неделе проведет марафон из 24 международных встреч
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на этой неделе проведет марафон из 24 двусторонних международных встреч, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Во вторник состоятся пять бесед, а всего в ближайшие дни российский лидер проведет 24 контакта с представителями иностранных государств, приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    «Пятница, 30 октября, целиком будет посвящена именно двусторонним переговорам. И в ходе этого марафона предстоит, по крайней мере, запланировано 11 встреч», – заявил помощник главы государства.

    Ушаков добавил, что в этот день пройдут переговоры с лидерами Ганы, Мали, Мавритании, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго, Республики Конго, Эритреи, Сомали и Союза Коморских островов.

    Саммит организован с учетом необходимости предоставить возможность диалога на высшем уровне представителям каждой страны-участницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал проведение множества переговоров российского лидера на полях предстоящих саммитов в Москве.

    В воскресенье представитель Кремля допустил встречу президентов России и США на саммите АТЭС.

    Летом министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера республики провести переговоры в российской столице.

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    26 октября 2026, 18:06 • Новости дня
    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»

    Ушаков: Путин на форуме в Москве даст оценку перспективам отношений с Африкой

    Ушаков раскрыл темы выступления Путина на форуме «Россия – Африка»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в своем выступлении на экономическом и гуманитарном форуме «Россия – Африка» даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28-29 октября. Официальная программа начнется в среду, когда в Гостином дворе состоится пленарное заседание третьего экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка», передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что в своем выступлении наш президент даст оценку состоянию и перспективам развития отношений России и Африки в торгово-инвестиционной сфере, в области сельского хозяйства, энергетики, строительства, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и образования», – сообщил Ушаков.

    По его словам, основное внимание будет уделено перспективам дальнейшего развития государств Африканского континента с упором на национальный суверенитет и справедливый доступ к продовольствию, ресурсам, удобрениям и современным технологиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита «Россия – Африка».

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике сообщило об участии президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры в мероприятии.

    На прошлой неделе директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко заявила о концентрации повестки форума на вопросах экономического и инвестиционного сотрудничества.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 19:23 • Новости дня
    Президент Алжира направил войска в Нигер

    Президент Алжира Теббун направил войска в Нигер

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ об отправке военных подразделений в Нигер для обеспечения безопасности совместных объектов и помощи властям в борьбе с террористами.

    Верхняя палата парламента Алжира единогласно одобрила отправку военного контингента в соседнее государство для оказания помощи в противодействии террористическим группировкам, передает РИА «Новости».

    «Президент республики, главнокомандующий ВС Алжира и министр национальной обороны Абдельмаджид Теббун постановил направить подразделения армии Алжира в Нигер для защиты совместных энергетических и экономических интересов», – сообщила канцелярия алжирского лидера.

    Отправке войск предшествовало подписание протокола о военном сотрудничестве между двумя странами. Кроме того, алжирская государственная компания Sonatrach заключила с министерством нефти Нигера соглашение о проведении геологоразведки на месторождениях в провинции Кафра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство национальной обороны Алжира закрыло воздушное пространство страны для самолетов Объединенных Арабских Эмиратов.

    В марте канцелярия алжирского лидера сообщила о смерти бывшего президента страны Ламина Зеруаля.

    В прошлом году национальный телерадиовещатель Нигера RTN обвинил Францию в подготовке терактов для ослабления экономической структуры государства.

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    26 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    Ушаков анонсировал приезд тысяч бизнесменов на форум «Россия – Африка»

    Ушаков: Около 4 тыс. предпринимателей пригласили на форум «Россия – Африка»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» приглашены около 4 тыс. российских и африканских предпринимателей из разных сфер, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

    «В этом году на форум приглашены порядка 4 тыс. российских и африканских предпринимателей, представляющих такие сектора экономики, как промышленность, металлургия, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Пленарное заседание форума пройдет 28 октября в Гостином дворе. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Мероприятие объединяет представителей деловых кругов России и стран Африки, госструктур, СМИ, а также ведущих ученых и экспертов.

    Третий саммит «Россия – Африка» состоится в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день в Москву для участия в саммите прибыли президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке президента к участию в предстоящем саммите.

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    26 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Глава МИД Кении прибыл в Москву

    Глава МИД Кении Мудавади прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    В марте Мудавади посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости». Во время пребывания в столице глава МИД Кении также выступил с лекцией перед студентами МГИМО.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести множество двусторонних встреч на полях международных саммитов.

    Президента переходного периода Мали Ассими Гойту встретили в Москве у самолета традиционным столом с пирогами и самоваром.

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    26 октября 2026, 16:53 • Новости дня
    Госминистр Анголы прибыл в Москву на третий саммит Россия – Африка

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государственный министр Анголы Дионизиу Мануэла да Фонсека прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    Политик прилетел в Москву в понедельник вечером, передает РИА «Новости». Для гостя накрыли стол с пирогами, баранками и самоваром.

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в российской столице 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Также в российскую столицу прилетел министр иностранных дел Сейшельских Островов Барри Фор.

    Президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с президентом Владимиром Путиным на полях форума.

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    26 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Анонсирован прием от имени Путина в честь участников саммита «Россия – Африка»

    Ушаков: В честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет прием в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что торжественный прием от имени главы государства Владимира Путина в честь участников саммита «Россия – Африка» пройдет в Грановитой палате Кремля 28 октября.

    Мероприятие состоится после рабочей встречи президента с руководителями ведущих региональных организаций, передает ТАСС. «Вечером после этого, 28 октября, естественно, ориентировочно в 19:30 в Грановитой палате пройдет торжественный прием от имени президента Российской Федерации Владимира Путина в честь участников саммита Россия – Африка», – сообщил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил о совместном выступлении Путина и президента Бурунди Эвариста Ндайишимийе на первом пленарном заседании саммита.

    Помощник президента рассказал о намерении российского лидера дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о подготовке Путина к участию в предстоящем мероприятии.

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    26 октября 2026, 15:56 • Новости дня
    Глава МИД Сейшельских островов прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Глава МИД Сейшельских островов Фор прибыл в Москву на саммит Россия – Африка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сейшельских островов Барри Фор прибыл в Москву для участия в предстоящем третьем саммите Россия – Африка.

    Глава внешнеполитического ведомства Сейшельских островов прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях третьего саммита Россия – Африка, передает РИА «Новости». Саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    В апреле текущего года по приглашению президента Владимира Путина Россию с визитом посетил президент Сейшельских островов Патрик Эрмини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье посольство России в Центрально-Африканской Республике анонсировало визит в столицу президента Фостен-Арканжа Туадеры.

    В пятницу заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Египта Хамди Шаабан обсудили вопросы подготовки предстоящего саммита.

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    26 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Медведев назвал Мозамбик надежным и проверенным партнером России

    Медведев назвал Мозамбик надежным партнером России в Африке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с президентом Мозамбика Даниэлом Франсишку Чапо заявил, что Мозамбик является надежным и проверенным временем партнером России в Африке.

    «Мозамбик – надежный и проверенный временем партнер России на Африканском континенте. Наши страны связывают прочные узы дружбы и сотрудничества, уходящие корнями в эпоху борьбы мозамбикского народа за независимость», – написал Медведев на платформе «Макс».

    Кроме того, он отметил активные контакты между партией «Единая Россия» и «Фронтом освобождения Мозамбика», которые поступательно расширяются в последние годы.

    В ходе встречи зампред Совбеза выразил признательность президенту Мозамбика за участие в третьем саммите Россия – Африка, который пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об отсутствии срока давности у преступлений колониальной эпохи.

    Президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо прибыли в Москву для участия в третьем саммите Россия – Африка.

    В воскресенье президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в российскую столицу для участия в форуме.

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    26 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Президент Экваториальной Гвинеи прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Глава Экваториальной Гвинеи Мбасого прилетел в Москву для участия в саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Мбасого прибыл в российскую столицу в понедельник, передает РИА «Новости». В сентябре 2024 года лидер африканского государства посещал Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоялись переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Позже глава Экваториальной Гвинеи приезжал в столицу на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

    Третий саммит «Россия – Африка» пройдет в Москве 28 и 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник администрация президента Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитвы сообщила о вылете главы государства в Москву на третий саммит «Россия – Африка».

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал проведение торжественного приема от имени Владимира Путина в честь участников мероприятия.

    Представитель Кремля сообщил о планах подписания декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам саммита.

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    26 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Президент Кении Руто запланировал встречу с Путиным в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Кении Уильям Руто планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях третьего саммита Россия – Африка.

    О предстоящих переговорах лидеров двух стран сообщили в посольстве Кении в России, передает РИА «Новости».

    Третий саммит Россия – Африка пройдет в Москве 28–29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москву для участия в саммите прибыл министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади.

    На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке Владимира Путина к мероприятию.

    В сентябре президент России пригласил на саммит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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    26 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал соглашение об ИИ по итогам саммита «Россия – Африка»

    Ушаков сообщил о планах подписать декларацию по ИИ на саммите «Россия – Африка»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и страны Африки по итогам третьего саммита подпишут декларацию о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Кроме того, будет утвержден План действий Форума партнерства "Россия – Африка" на период 2027–2029 годов, конкретизирующий и расширяющий положения упомянутых совместных документов саммита», – приводит слова Ушакова РИА «Новости».

    Всего по итогам саммита, который пройдет в Москве 28–29 октября, планируется подписать пакет из 33 документов, включая итоговую декларацию. Она зафиксирует согласованные подходы к развитию российско-африканского сотрудничества и углублению взаимодействия на международной арене.

    Ожидается также подписание межправительственных и межведомственных соглашений, меморандумов и коммерческих контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме даст оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

    В этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Путина на полях саммитов ФСЭГ и Россия – Африка.

    В августе министр иностранных дел Ганы Самуэль Окудзето Аблаква заявил о планах лидера африканской республики Джона Драмани Махамы провести переговоры с Путиным на полях предстоящего форума.

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    26 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Ушаков анонсировал совместное выступление Путина и президента Бурунди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин и его коллега из Бурунди Эварист Ндайишимийе выступят на первом пленарном заседании третьего саммита Россия – Африка в Москве, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «На первом пленарном заседании вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным выступят президент Республики Бурунди, действующий председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе, главы государств и правительств других стран африканского континента, а также председатель Комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Помощник российского лидера добавил, что на встрече речь пойдет о приоритетах взаимодействия с государствами континента, совместных проектах в торгово-инвестиционной сфере, культурно-гуманитарном сотрудничестве и образовательных обменах. Второе пленарное заседание пройдет в формате рабочего завтрака.

    Ранее президент Кении Уильям Руто запланировал встречу с российским лидером на полях мероприятия.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о множестве предстоящих двусторонних встреч Владимира Путина.

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    26 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Президент Намибии вылетела в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Президент Намибии Нанди-Ндаитва отправилась в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитва вылетела в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка», сообщила администрация главы государства.

    Президент вылетела из столицы Намибии Виндхука. Саммит пройдет в Москве 28–29 октября, передает ТАСС.

    В администрации президента отметили, что саммит станет площадкой для укрепления связей между Россией и странами Африки, а также для развития взаимовыгодного партнерства и совместного решения общих задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник помощник президента Юрий Ушаков сообщил о предстоящем совместном выступлении Владимира Путина и президента Бурунди на пленарном заседании саммита.

    Ушаков анонсировал подписание декларации о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта по итогам мероприятия.

    Помощник президента раскрыл планы Владимира Путина дать оценку перспективам развития отношений в торгово-инвестиционной сфере.

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    26 октября 2026, 23:28 • Новости дня
    Премьер Алжира прибыл в Москву на саммит «Россия – Африка»

    Спецборт с премьер-министром Алжира приземлился в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Алжира Сифи Гриб прилетел спецбортом в один из столичных аэропортов для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

    Спецборт с главой правительства Алжира приземлился в понедельник вечером в одном из столичных аэропортов. Политик примет участие в третьем саммите «Россия – Африка», который пройдет в Москве 28 и 29 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью посол России в Алжире Алексей Соломатин сообщил, что в рамках мероприятия планируется уделить особое внимание расширению двустороннего экономического сотрудничества.

    Кроме того, ожидается заключение новых соглашений и достижение взаимовыгодных договоренностей между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого прибыл в российскую столицу.

    Также президент переходного периода Мали Ассими Гойта и вице-президент Уганды Джессика Алупо приехали в Москву для участия в форуме.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал торжественный прием от имени главы государства Владимира Путина в честь участников саммита.

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