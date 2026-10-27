В Лаосе погиб сын японского миллиардера Осимы

Tекст: Вера Басилая

В Лаосе скончался сын японского миллиардера Кэнсина Осимы Йосихито Осима, занимавший пост директора лизинговой компании Lao ASEAN Leasing Public Company (LALCO), сообщают «Вести» со ссылкой на издание Tokyo Reporter.

Компания опубликовала заявление с соболезнованиями родным и близким погибшего, однако причину смерти не указала. Впоследствии эта публикация была удалена. Местные средства массовой информации и правоохранительные органы пока не комментировали произошедшее.

По данным живущего во Франции лаосского активиста Жозефа Акаравонга, неизвестные застрелили Осиму на парковке жилого комплекса вечером 14 октября. Акаравонг опубликовал запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нападения.

После смерти Йосихито Осимы новым директором компании LALCO, предоставляющей в аренду автомобили и мотоциклы, была назначена супруга миллиардера Юрико Осима. Сам Кэнсин Осима занял должность старшего консультанта.

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