Верховный муфтий России объяснил запрет держать собак в доме

Верховный муфтий России Таджуддин напомнил о запрете держать собак в доме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мусульмане не могут держать в доме собак, поскольку из-за них жилище покидает благодать, передает РИА «Новости».

«Собак в доме держать нельзя; если есть двор, собака может его охранять, но при соблюдении санитарных норм. Пророк Мухаммад говорил: «Если собака будет в доме, туда не войдут ангелы». То есть оттуда может уйти благодать», – заявил Таджуддин.

Муфтий добавил, что в доме разрешается держать скот и кошек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее верховный муфтий России Талгат Таджуддин отметил важность уважения к другим гражданам при совершении религиозных обрядов в общественных местах.

Президент Владимир Путин выразил благодарность верховному муфтию за усилия в укреплении межконфессионального единства.