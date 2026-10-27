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    27 октября 2026, 08:40 • Новости дня

    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    Stars and Stripes: ВВС США заключили контракт на гиперзвуковые ракеты AGM-183A

    США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A
    @ Giancarlo Casem/Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    ВВС США и компания Lockheed Martin подписали контракт на 694 млн долларов для производства гиперзвуковых ракет класса «воздух – земля» AGM-183A, сообщило издание Stars and Stripes.

    Соглашение продвинет программу ракет с этапа прототипирования до серийного выпуска и поставок в войска, передает РИА «Новости» со ссылкой на Stars and Stripes.

    Основным носителем ракет может стать стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress, также планируется испытать бомбардировщик B-1B Lancer. Дальность полета ракеты составляет тысячу миль (около 1,6 тыс. километров). Количество ракет и сроки поставок не уточняются, контракт был подписан 29 сентября.

    Программа ARRW стартовала в 2018 году, ракета относится к классу планирующих гиперзвуковых боеприпасов, уточняет Defense One.

    В октябре сообщалось, что США отстают от графика развертывания гиперзвуковой системы Dark Eagle более чем на три года, передает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца американская компания Raytheon получила контракт на сумму до 24,4 млрд долларов на поставку ракет-перехватчиков для Военно-морских сил США.

    В августе оборонная компания Castelion привлекла более 1 млрд долларов для ускорения производства гиперзвукового оружия и систем противовоздушной обороны.

    Ранее американские военные сообщили о намерении поставить на боевое дежурство первую батарею новейших гиперзвуковых ракет.

    27 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Минобороны объявило о начале режима тишины для гуманитарной операции в Алешках

    Минобороны: ВС России прекратили огонь для гумоперации в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины ради гуманитарной операции в Алешках, сообщило Министерство обороны.

    «В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области, Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с четырех часов 00 минут мск 27 октября 2026 года», – сообщает Минобороны в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонное ведомство 26 октября сообщило о ежедневном разминировании путей к Алешкам.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обсудила с властями Херсонской области гуманитарную миссию в населенном пункте.

    Тогда же она заявила о договоренности России и Украины установить режим тишины в Алешках одновременно.

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    26 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
    @ REUTERS/Asmaa Waguih

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палата представителей парламента Египта проголосовала за предоставление военной помощи Саудовской Аравии для поддержки страны в вопросах обороны.

    Речь идет о поддержке саудовских властей в вопросах обороны, однако иные детали соглашения пока не приводятся, передает ТАСС со ссылкой на государственный телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

    Согласно египетской конституции, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил в зарубежные миссии подлежит обязательному обсуждению Советом национальной обороны страны и парламентом. Египетский Совет национальной обороны одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии 18 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство обороны США отказалось комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.

    В прошлом месяце Нидерланды направили фрегат противовоздушной обороны для возможного развертывания в Ормузском проливе.

    Газета The Washington Post сообщила о занижении Пентагоном числа погибших американских военнослужащих в ходе ближневосточного конфликта.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Российские бойцы эвакуировали более 80 мирных жителей из Купянска-Узлового

    Мирошник: ВС России спасли более 80 мирных жителей в Купянске-Узловом

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Военнослужащими 153 танкового полка 47 танковой дивизии под командованием «Тридцатого» (командир полка) и «Румына» (командир штурмового отряда) была проведена масштабная гуманитарная операция по эвакуации мирного населения из освобождённого города Купянск-Узловой», – сообщил Родион Мирошник в Max.

    В южной части города, которая недавно была под контролем ВСУ, в подвале многоэтажного дома нашли местных жителей. Силами группы бойцов был организован коридор длиной более 20 км.

    Они обеспечили прикрытие и проход по заминированному ВСУ маршруту с использованием средств РЭБ и БПЛА.

    Несмотря на это, украинские военные нанесли серию ударов из минометов и дронов по мирным гражданам, выходившим на российскую сторону, есть раненые, уточнил посол.

    Всего за три дня гуманитарной операции зону боевых действий покинули 87 жителей Купянска-Узлового. В дальнейшем планируется опубликовать рассказы эвакуированных, переживших издевательства со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине октября ВСУ обстреляли колонну эвакуируемых мирных жителей под Купянском в Харьковской области.

    Мирошник рассказал, как ВСУ выкуривали фосфором мирных жителей из укрытий под удары дронов.

    Генсек ООН 19 октября выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России.

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    26 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Пентагон ответил на жалобы Зеленского о задержке поставок ракет

    Пентагон отверг жалобы Зеленского на задержку поставок ракет для Patriot

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика Соединенных Штатов в отношении оружия, которое страны Европы могут передавать Украине, не изменилась, заявил Пентагон в ответ на жалобы Владимира Зеленского.

    «Никаких изменений в политике военного ведомства относительно любых видов вооружений, передачу которых Украине европейскими странами обеспечиваем мы, не произошло», – цитирует РИА «Новости» ответ Пентагона.

    В американском ведомстве добавили, что программа НАТО по поставкам вооружений США, по которой союзники по альянсу вносят вклад в предоставляемые Вашингтоном оборонные средства, также действует без изменений.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что глава Пентагона Пит Хегсет уже почти месяц не утверждает поставки ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США не стали включать ракеты для систем ПВО Patriot в пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов.

    В том же месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о решении передать Киеву ракеты-перехватчики PAC-2.

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    26 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Индия одобрила закупку вооружений на 22,3 млрд долларов

    Минобороны Индии: Дели одобрил закупку вооружений на 22,3 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет по оборонным закупкам Индии утвердил выделение примерно 2,12 трлн рупий (около 22,3 млрд долларов) на приобретение вооружений для Вооруженных сил страны, сообщил министр обороны Раджнатх Сингх.

    Около 82% планируемых закупок придется на индийских производителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны страны. В интересах сухопутных войск будут приобретены высокомобильные транспортные средства, самоходные гусеничные гаубицы, легкие многоцелевые вертолеты, переносные зенитные ракетные комплексы малой дальности и системы противодействия беспилотникам.

    Военно-морские силы получат системы обнаружения ложных целей для повышения эффективности противоракетной обороны, а также крупные надводные платформы. Для ВВС одобрена закупка вертолетов и систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Индии сообщило о выделении около 11,6 млрд долларов на повышение боевой мощи государства. В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил о помощи России в модернизации армии Индии, включая ПВО. В августе прошлого года Вооруженные силы Индии отразили нападение группы террористов на границе с Пакистаном.

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    26 октября 2026, 18:38 • Новости дня
    Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    WSJ: Франция предложила разместить истребители с ядерным оружием в 10 странах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Париж обсуждает с 10 европейскими странами план размещения на их территории французских истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием, сообщила газета Wall Street Journal.

    Двусторонние переговоры с союзниками проводятся в рамках плана, который президент Франции Эммануэль Макрон назвал «передовым сдерживанием», пишет ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Согласно этой стратегии, Париж намерен не только разместить в странах Европы истребители Rafale, но и создать соответствующую инфраструктуру, обеспечить наличие средств связи, систем раннего предупреждения и обмен разведданными с союзниками.

    Интерес к французскому плану проявили 10 стран: Бельгия, Британия, Греция, Дания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, ФРГ и Швеция. Италия отказалась присоединиться к плану, а страны Прибалтики в этот список не входят.

    В марте 2026 года Макрон объявил о расширении сотрудничества с европейскими партнерами в сфере ядерного сдерживания.

    В субботу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о планах Варшавы разместить ядерное оружие США и Франции.

    В четверг замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил об устранении странами Европы препятствий для получения ядерного оружия.

    В начале месяца военный эксперт Александр Ермаков рассказал о демонстрации Парижем надежности собственного ядерного потенциала при помощи испытания ракеты M51.3.

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    26 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Глава немецкого спецназа заявил о подготовке к длительному конфликту с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия целенаправленно готовит силы специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией, заявил глава командования спецназа Андреас Кюне.

    «Мы целенаправленно готовимся к противостоянию с Россией», – сказал Кюне газете Bild. Военнослужащих готовят к продолжительным операциям без определенного срока завершения на начальном этапе предполагаемого конфликта, тогда как ранее операции занимали около трех дней, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    По данным газеты, штат командования спецназа ФРГ насчитывает около 1,5 тыс. человек, из которых бойцы составляют лишь треть, а остальные заняты административной работой. Штат укомплектован на 70–80%.

    Издание напомнило о скандалах в подразделении: использовании нацистского приветствия, пропаже боеприпасов и обнаружении тайника с оружием. В 2020 году одна из рот была расформирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин назвал «политической шизофренией» заявления Запада о подготовке к войне с Россией.

    В среду Вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск на территории страны.

    В прошлом месяце основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил о состоянии вооруженного противостояния Германии и России.

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    26 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Польша захотела продавать Вьетнаму подержанное оружие

    Минобороны Польши: Варшава хочет продавать Ханою бывшее в употреблении оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша хочет продавать Вьетнаму бывшее в употреблении вооружение, которое выводится из эксплуатации в национальной армии, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Это огромная армия со своими потребностями, и технологические решения там не всегда должны быть самыми передовыми. Иногда это подержанная техника, иногда новая, поэтому мы заинтересованы», – приводит слова министра РИА «Новости».

    В настоящее время во Вьетнаме находится польская делегация во главе с премьер-министром Дональдом Туском.

    Варшава рассчитывает на заключение экспортных контрактов, которые сможет реализовать польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa. Конкретные предложения станут известны во вторник по итогам заседания профильного комитета по безопасности и завершения переговоров польских представителей во Вьетнаме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Косиняк-Камыш заявил о давлении США и НАТО при принятии решений о передаче оружия Украине.

    Весной Варшава выразила опасения из-за возможной масштабной контрабанды оружия с украинской территории по окончании боевых действий.

    Минобороны Польши сообщило о риске задержки поставок американского вооружения на годы из-за нехватки у Вашингтона промышленных мощностей.

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    26 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Германская компания Helsing представила новую систему ПВО

    Германская оборонная компания Helsing представила новую систему ПВО Contra

    Tекст: Мария Иванова

    Германская компания Helsing представила в Берлине собственную систему противовоздушной обороны Contra и новые управляемые ракеты AD-1 Inferno и AD-2 Ambush.

    Компания выходит на рынок комплексных систем противовоздушной обороны с разработками на основе искусственного интеллекта. Новые ракеты способны перехватывать реактивные ударные дроны и крылатые ракеты, передает ТАСС.

    Высокоскоростная управляемая ракета с реактивным двигателем AD-1 Inferno может барражировать в воздухе и многократно поражать цели. Твердотопливная управляемая ракета AD-2 Ambush достигает скорости 2,5 маха и имеет дальность полета более 20 км.

    По данным производителя, система Contra способна одновременно распознавать и бороться с сотнями и тысячами беспилотников и ракет. Комплекс интегрируется в другие системы в течение нескольких дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японская корпорация Rakuten Group запланировала стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    В прошлом году немецкая компания Helsing объявила о планах начать выпуск тяжелых боевых дронов.

    Летом прошлого года предприятие привлекло 600 млн евро от ряда крупных инвесторов для разработки военных беспилотников.

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    26 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Нидерланды анонсировали учения по приему раненых на случай военного конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны Нидерландов 31 октября проведет масштабные учения по приему раненых на случай крупного вооруженного конфликта, сообщили в ведомстве.

    Учения Dubbelspoor пройдут на военном полигоне Де-Власаккерс в Амерсфорте и в полевом госпитале в Утрехте. В них примут участие сотни сотрудников Минобороны, медицинского центра Университета Утрехта и военные подразделения, а также десятки гражданских экстренных служб, передает ТАСС.

    За ходом учений будет наблюдать король Нидерландов Виллем-Александер. Основное внимание уделят проверке взаимодействия военных и гражданских структур при одновременном поступлении большого числа пострадавших.

    Полевой госпиталь в Утрехте способен приступить к приему раненых в течение 30 минут после объявления чрезвычайной ситуации. Учения проводятся на фоне наращивания военного бюджета страны до 28,9 млрд евро к 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нидерланды начали отрабатывать развертывание лагерей для российских военнопленных.

    В начале месяца парламент страны предложил сформировать гражданский резерв из 150 тыс. человек на случай кризиса.

    В прошлом месяце власти Германии инициировали проверку готовности больниц к массовому поступлению раненых в условиях возможной войны.

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    26 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Грызлов заявил о росте угроз у западных границ Союзного государства

    Грызлов заявил об усилении угроз западным границам России и Белоруссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз общим западным границам Союзного государства из-за многолетней политики США и их союзников.

    «Угрозы нашим общим западным границам растут. Мы видим последствия политики, которую США и их союзники проводили десятилетиями: расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия у наших границ, разрушение договоренностей в области контроля над вооружениями», – заявил Грызлов в интервью журналу «Национальная оборона», фрагменты которого приводит РИА «Новости».

    По словам посла, Россия неоднократно предупреждала западные страны о последствиях игнорирования законных интересов других государств.

    «К сожалению, наши аргументы не были услышаны», – сказал Грызлов.

    Он пояснил, что размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, в том числе ракетные комплексы «Орешник», необходимо и соразмерно растущей угрозе рубежам.

    «Западу следует понимать: Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб», – добавил российский дипломат.

    Он считает важным донести эту мысль, так как именно западные лидеры твердят о том, что к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства. Днем ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков выразил обеспокоенность увеличением контингента альянса у западных рубежей.

    В августе замглавы МИД Михаил Галузин предупредил о совместном реагировании Москвы и Минска на возможные агрессивные действия Запада против Белоруссии.

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    26 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Южная Корея и США начали двухнедельные военно-воздушные учения

    США и Южная Корея начали двухнедельные авиационные учения Freedom Flag

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон и Сеул приступили к проведению совместных военно-воздушных маневров Freedom Flag для отработки самостоятельного планирования операций южнокорейской стороной.

    Соединенные Штаты и Республика Корея начали двухнедельные совместные авиационные учения на базе Кунсан. В ходе маневров будет оцениваться способность Сеула самостоятельно планировать и проводить операции в рамках подготовки к передаче оперативного контроля над войсками в военное время к 2030 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

    В тренировках задействованы южнокорейские истребители F-15K, KF-16 и F-35A, транспортные самолеты KC-330 и борты дальнего радиолокационного обнаружения E-737 Peace Eye.

    Со стороны США в маневрах принимают участие истребители F-16 и малозаметные F-35B, разведывательные самолеты RC-135, вертолеты MH-60S Seahawk и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Учения Freedom Flag проводятся дважды в год с 2024 года. Они заменили крупномасштабные тренировки Korea Flying Training и Vigilant Defense.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу командование наземных операций армии Южной Кореи провело полевые маневры по отработке сценария полномасштабного военного конфликта.

    На прошлой неделе стратегическое командование Вооруженных сил США сообщило о старте учений стратегических ядерных сил.

    В середине месяца южнокорейские военные анонсировали масштабные учения «Хогук» с участием американского контингента.

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    26 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Финские ВВС анонсировали полеты истребителей у границы с Россией

    ВВС Финляндии объявили об учениях истребителей у границы с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Финляндии в начале ноября проведут серию тренировочных полетов истребителей F/A-18 Hornet недалеко от рубежей России.

    Карельское авиационное крыло с 2 по 5 ноября организует учения по отработке полетов Vilkku 26 с авиабазы Риссала, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение финских ВВС.

    В маневрах задействуют истребители F/A-18 Hornet, точное количество которых не уточняется. Тренировки пройдут в районе между городами Куопио, Оулу и Куусамо вблизи российской границы.

    Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил об интенсификации тренировочной активности финских вооруженных сил на территории страны и за рубежом. Он отметил увеличение масштабов маневров в непосредственной близости от границы, подчеркнув, что Москва будет исходить в своем военно-политическом планировании из уровня угроз со стороны Хельсинки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сухопутные силы Финляндии анонсировали проведение восьми совместных с НАТО военных учений вблизи российской границы.

    Ранее Совет безопасности России сообщил о планах финских военно-морских сил организовать масштабные маневры.

    В апреле в Финляндии стартовали тренировки военно-воздушных сил с участием истребителей F/A-18 Hornet.

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    26 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Германия решила закупить разработанные на Украине крылатые ракеты

    FT: Бундесвер впервые закупит украинские крылатые ракеты «Барс»

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие вооруженные силы в ближайшие недели планируют заключить соглашение о приобретении первой партии украинских крылатых ракет «Барс».

    Бундесвер готовится закупить партию крылатых ракет «Барс», передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Ожидается, что технические испытания вооружений состоятся в начале следующего года. В случае удовлетворительного результата Берлин может приобрести еще сотни таких ракет. Это станет первым известным случаем закупки немецкой армией наступательного оружия, разработанного на Украине.

    Реактивная крылатая ракета «Барс» обладает дальностью полета до 1 тыс. км и массой полезной нагрузки 105 кг. В последние месяцы эти ракеты производились в Германии на совместном предприятии в рамках программы Build with Ukraine, которая изначально предназначалась для выпуска вооружений для Киева за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны Германии вступило в переговоры о закупке тысяч крылатых ракет наземного базирования Anthem.

    В начале месяца командующий сухопутными войсками ФРГ Кристиан Фройдинг сообщил о планах приобрести недорогие ракеты с дальностью полета около 1,5 тыс. км.

    Летом Киев и Берлин договорились о совместном выпуске профинансированных немецкой стороной беспилотников BARS.

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    27 октября 2026, 00:17 • Новости дня
    Иордания нанесла авиаудары по террористам в Сирии

    При ударе ВВС Иордании по позициям террористов в Сирии погибли пять человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по укрытиям террористических организаций в провинции Дераа на юге Сирии в качестве возмездия за теракт у церкви в Эль-Караке.

    «В понедельник королевские ВВС Иордании провели специальную операцию под названием «Иорданское возмездие – Хмуд», направленную против укрытий террористических организаций на юге Сирии», – приводит РИА «Новости» данные государственного агентства Petra со ссылкой на вооруженные силы королевства.

    В заявлении отмечается, что операция стала ответом на гибель граждан в результате нападения у церкви в провинции Эль-Карак.

    По данным главного департамента здравоохранения сирийской провинции Дераа, в результате иорданских авиаударов погибли пять мирных жителей, в том числе женщины и дети, сообщило государственное агентство Сирии SANA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы безопасности Иордании задержали трех террористов, совершивших нападение на православную церковь в провинции Эль-Карак. Минздрав королевства 24 октября сообщил о восьми погибших при этом теракте.

    Министерство иностранных дел России осудило террористический акт в Иордании.

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