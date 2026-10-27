Японский провайдер призвал клиентов отсоединить кабели от ПК из-за хакеров

Японская компания GMO Internet Group, предоставляющая услуги интернет-провайдера, рекомендовала пользователям обесточить устройства из-за риска кибератаки, передает ТАСС.
Ранее злоумышленники взломали облачный сервис дочерней структуры компании, используемый для онлайн-торговли валютой, и совершили несанкционированные операции на счетах части клиентов. Хакеры потребовали выкуп в обмен на отказ от публикации украденных данных. Руководство GMO Internet Group платить отказалось, после чего информация появилась в открытом доступе.
Позже компания получила предупреждение о новой атаке, намеченной на полдень вторника. В связи с этим провайдер попросил клиентов выключить компьютеры и отсоединить кабели. Местные издания предполагают, что преступники могут получить прямой доступ к устройствам пользователей.
На фоне регулярных сообщений о взломах японских компаний правительство страны провело специальное заседание по кибербезопасности. Премьер-министр Санаэ Такаити потребовала принять срочные меры, допустив шаги по нейтрализации угроз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник японская компания Ymirlink сообщила о возможной утечке персональных данных более 51 млн пользователей.
В пятницу глава Минэкономики страны Рёсэй Акадзава заявил о создании группы «белых хакеров» для защиты от кибертерроризма.
На прошлой неделе полицейское управление префектуры Сайтама объявило о вероятном хищении хакерами личных данных 13 тыс. сотрудников.