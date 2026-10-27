Аналитики назвали способы выгодно взять отпуск в ноябре

Россиянам напомнили о способе выгодно взять отпуск в ноябре с учетом праздника

Tекст: Ольга Иванова

В 2026 году День народного единства выпадает на среду, 4 ноября, этот день будет официальным выходным, а 3 ноября – сокращенным. В связи с этим россияне могут оформить отпуск с 31 октября по 8 ноября, чтобы получить финансовую выгоду и не потерять в зарплате, передает RT.

«В этом случае сотрудник использует восемь дней ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку 4 ноября, согласно ст. 120 Трудового кодекса России, не включается в число календарных дней отпуска. При этом период отдыха составит девять календарных дней подряд», – пояснили аналитики.

Если работнику важно сохранить дни отпуска, эксперты советуют оформить его со 2 по 6 ноября. В таком случае расходуется только четыре дня, а отдыхать можно те же девять дней подряд.

Специалисты также напомнили, что при разделении отпуска хотя бы одна из его частей должна длиться не менее 14 дней. Планировать короткий ноябрьский отдых следует с учетом этого требования.

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