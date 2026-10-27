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    27 октября 2026, 08:22 • Новости дня

    Канада и Евросоюз решили углубить оборонное сотрудничество

    Rapporteur: ЕС и Канада решили укрепить оборону от Арктики до Черного моря

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз и Канада намерены укрепить партнерство в сфере безопасности и расширить сотрудничество в оборонной промышленности, сообщил портал Rapporteur со ссылкой на проект совместного заявления.

    ЕС и Канада планируют углублять оборонное сотрудничество «от Арктики до Черного моря». Об этом пишет портал Rapporteur со ссылкой на документ, подготовленный к саммиту сторон в Монреале.

    «Канада и ЕС являются стратегическими партнерами в деле повышения ответственности за нашу общую безопасность и оборону», – говорится в проекте заявления.

    Стороны намерены ускорить реализацию партнерства в области безопасности, расширяя взаимодействие в урегулировании мировых кризисов, морской и космической безопасности, а также в оборонной промышленности. Отмечается, что Канада заинтересована в расширении участия в миссиях в рамках общей политики безопасности ЕС.

    Саммит ЕС и Канады пройдет в Монреале 29-30 октября. На нем планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества, безопасности и энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собрались обсудить на саммите в Монреале идею «ассоциированного членства» Оттавы в Евросоюзе.

    В пятницу Германия, Франция и ряд других стран ЕС выступили против этой инициативы.

    В прошлом месяце Европейский союз решил предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения.

    26 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Reuters: Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов

    Новые власти Сербии решили прекратить экспорт оружия в зоны конфликтов
    @ REUTERS/Tomas Bravo

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» заявило о прекращении экспорта вооружений из страны в зоны военных конфликтов, пишут СМИ.

    Движение собирается аннулировать весь экспорт оружия из Сербии в зоны военных конфликтов, пишет Reuters. При этом речь в том числе о продаже западным посредникам, которые передают оружие Украине.

    В материале также отмечается, что движение «Студенческий список» считает Косово неотъемлемой частью Сербии и стремится предотвратить отток сербского населения из северной части региона. При этом позиция по Косово противоречит требованиям ЕС, который настаивает на нормализации отношений с Приштиной для вступления в союз.

    В отношениях с Россией новым властям придется балансировать между энергетической зависимостью и внешнеполитическими связями. При этом «Студенческий список» заявлял, что не планирует вводить санкции против Москвы.

    Ранее лидер радикальной оппозиции Грузии Саломе Самадашвили назвала поражение Александра Вучича очень хорошим рассветом.

    В воскресенье протестующие напали на мать бывшего президента Сербии Ангелину Вучич.

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    26 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Фальков: Россия и Словакия договорились возобновить культурные обмены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Москва и Братислава договорились активизировать деятельность рабочих групп и возобновить культурный обмен, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

    «Договорились активизировать деятельность рабочих групп, возобновить культурные обмены, углубить сотрудничество между российскими и словацкими предпринимателями», – цитирует Фалькова РИА «Новости».

    Пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран открылось в Москве в понедельник.

    Ранее Фальков заявил о сохранении сотрудничества со Словакией в ряде ключевых сфер. Россия выразила заинтересованность в расширении кооперации с республикой в области энергетики.

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    26 октября 2026, 20:10 • Видео
    В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

    К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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    26 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось

    Большинство европейцев потеряли доверие к США как надежному партнеру

    Доверие европейцев к США как главному союзнику резко снизилось
    @ Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Доверие граждан стран Евросоюза к США как надежному партнеру значительно упало, а большинство европейцев выступают за стратегическую независимость ЕС на международной арене.

    Согласно исследованию Фонда Бертельсмана, 58% жителей Евросоюза больше не считают Вашингтон надежным союзником. При этом 73% опрошенных уверены, что ЕС должен придерживаться собственного курса во внешней политике, что на 10 процентных пунктов больше по сравнению с 2024 годом, передает Bertelsmann Stiftung.

    Несмотря на то, что США остаются важнейшим партнером для ЕС (31%), этот показатель упал на 20 процентных пунктов за два года. Аналитики связывают это с последствиями президентства Трампа, поляризацией в США и ростом геополитической напряженности.

    Желание дистанцироваться от Вашингтона не ведет к сближению с Китаем – большинство европейцев выступают за снижение экономической зависимости от Пекина. Вместо этого граждане ЕС отдают приоритет укреплению связей с Великобританией и Канадой. Поддержка НАТО остается высокой – 63% респондентов считают альянс основой своей безопасности.

    «Данные указывают на глубокий, структурный раскол в трансатлантических отношениях», – отметил эксперт Флориан Коммер. По словам эксперта Брэндона Борна, для ЕС жизненно важно углублять связи с Лондоном и Оттавой на фоне ненадежности внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле уровень доверия жителей Европы к Европейскому союзу достиг рекордных показателей на фоне растущего пессимизма по поводу ситуации в мире.

    В марте опрос показал снижение доверия к Соединенным Штатам в кризисной ситуации среди жителей Франции, Германии, Британии и Канады.

    Европейские политики и дипломаты признали утрату доверия к американской администрации после серии жестких заявлений и действий.

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    26 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Бернем заявил о желании вернуть Британию в Евросоюз

    Премьер Британии Бернем исключил возврат в Евросоюз при нынешнем парламенте

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на то, что королевство сможет вернуться в состав Европейского союза еще при его жизни, хотя и не намерен форсировать этот процесс.

    Политик признался, что хотел бы увидеть возвращение королевства в состав объединения на своем веку, передает ТАСС.

    «Я не собираюсь бежать впереди паровоза. Я не собираюсь диктовать свое мнение по этому вопросу. Нужно гарантировать, что британское общество будет боссом в этом вопросе», – заявил Бернем.

    Премьер подчеркнул, что не планирует инициировать процедуру возвращения в ЕС в рамках работы парламента текущего созыва, поскольку страна пока очень далека от этого шага.

    По его словам, предстоящий 20 ноября саммит Великобритания – ЕС будет сфокусирован на углублении экономического сотрудничества и взаимодействии в миграционной сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Энди Бернем допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В прошлом году бывший глава правительства Кир Стармер указал на необходимость снижения напряженности в отношениях с европейским объединением.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    26 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    В Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев

    Politico: В ФРГ возмутились отказом ряда стран кредитовать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз рассчитывает до конца года согласовать новый пакет финансовой поддержки Украины на сумму около 45 млрд евро, несмотря на сопротивление ряда стран-участниц объединения.

    Лидеры стран Евросоюза планируют до конца текущего года достичь соглашения по очередному пакету мер поддержки киевских властей на сумму около 45 млрд евро, пишет Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС.

    При этом крупнейшие сторонники Украины в Евросоюзе предупредили о готовности заблокировать требования так называемой группы «друзей сплочения» (Friends of Cohesion), призывающей увеличить бюджет ЕС, если некоторые из входящих в нее стран не проявят солидарности с Киевом.

    «Как можно всерьез полагать, что наши налогоплательщики захотят выделить хоть еще один евро в рамках фондов сплочения тем, кто отказывается участвовать в защите от величайшей угрозы для нашей общей безопасности?» – заявил газете немецкий дипломат.

    Государства, ранее отказавшиеся от участия в последнем крупном кредитном соглашении для Украины на 90 млрд евро, сигнализируют о намерении вновь отклонить инициативу. На заседании Европейского совета в этом месяце лидеры Чехии и Словакии заявили о нежелании участвовать в кредитовании. Ожидается, что Венгрия также откажется от участия в новом пакете помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза запланировали согласовать способы покрытия дефицита финансирования Украины на внеочередном саммите. В руководство ЕС 21 октября подготовило план убеждения Канады и Британии увеличить финансовую поддержку Киева.

    До этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отказался выступать гарантом по многомиллиардному европейскому кредиту для Украины.

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    26 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Итальянское издание констатировало отстранение Европы от переговоров по Украине

    L'Antidiplomatico: Европе придется выпрашивать место на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Европе придется выпрашивать себе место в дипломатическом процессе с Россией по украинскому конфликту, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico.

    «Гораздо более неудобный вопрос состоит в том, как получилось, что одному из крупнейших экономических и политических союзов приходится выпрашивать у других себе место за столом переговоров, где будут обсуждать исход конфликта, который напрямую затрагивает европейскую безопасность?» – приводит текст публикации РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, поиск кандидатов на ведение переговоров с Москвой указывает на политический кризис в Европе. Ранее ЕС не собирался поддерживать с Россией нормальные отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье замглавы МИД России Александр Грушко заявил о самоисключении ЕС из возможных переговоров с Москвой.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условие поддержки Москвой переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ передали информацию о планах Евросоюза подключиться к переговорам России и США по Украине.

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    26 октября 2026, 18:58 • Новости дня
    Словения пригрозила заблокировать евроинтеграцию Сербии из-за секретных архивов

    Премьер Словении Янша пообещал заблокировать вступление Сербии в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Любляна будет препятствовать вступлению Сербии в Евросоюз, пока Белград не передаст ей документы югославских спецслужб, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.

    «Мы приветствуем любое возможное решение новых властей Сербии ускорить переговоры о вступлении в ЕС. Однако мы не дадим согласия на какой-либо прогресс, пока Сербия не передаст Словении все архивы Управления государственной безопасности и других спецслужб бывшей Югославии, относящиеся к Словении», – цитирует сообщение словенского премьера в соцсетях ТАСС.

    Ранее еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что дверь в ЕС для Сербии открыта. Янша неоднократно заявлял, что Кос сотрудничала с югославскими спецслужбами, а подтверждающие это документы хранятся в архивах в Белграде, в связи с чем политик призывал к отставке еврокомиссара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший президент Сербии Александр Вучич выразил мнение об отдаленной перспективе принятия Сербии в Евросоюз из-за отказа вводить антироссийские санкции.

    На прошлой неделе председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович назвал абсолютно недопустимым присоединение Белграда к Евросоюзу.

    В начале месяца Александр Вучич сообщил о требовании Брюсселя к Сербии ввести рестрикции против России на этапе переговоров о членстве.

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    26 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Лавров провел переговоры с главой МИД Словакии

    МИД: Лавров обсудил с Бланаром Украину и кризис в отношениях России и ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Москве со словацким коллегой Юраем Бланаром и обсудил с ним развитие двусторонних связей, кризис на Украине и ситуацию в отношениях между Россией и Евросоюзом, сообщил МИД.

    Стороны обсудили вопросы политического диалога, а также сотрудничество в торговой, экономической, культурной и военно-мемориальной сферах, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

    Бланар прибыл в Москву для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве открылось заседание российско-словацкой межправкомиссии. Бланар выступил за сохранение диалога со страной и против создания нового «железного занавеса».

    В воскресенье правительственная делегация Словакии прибыла в российскую столицу.

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    26 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Иноагент Каспаров получил от Евросоюза гранты для фирмы в Эстонии

    Shot: Фирма Каспарова в Эстонии получила грант ЕС на антироссийскую работу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) получил гранты от Евросоюза для своей фирмы в Эстонии, доходы которой обвалились на 95% за пару лет, пишут СМИ.

    Экс-чемпион мира основал компанию в 2012 году, ему принадлежит 96,3%, остальная часть находится у его супруги Дарьи.

    После начала спецоперации компания получила грант от ЕС на «исследования в социальных и гуманитарных науках», пишет РИА «Новости» со ссылкой на канал Shot.

    На деле средства предназначались для антироссийской деятельности. В общей сложности фирма получила 22 тыс. евро. Спустя несколько лет финансирование из Брюсселя прекратилось, и компания начала нести серьезные убытки.

    Каспаров был вынужден обратиться в эстонские банки за займом в размере около 200 тыс. евро под 2% годовых. Изначально он планировал погасить долг к 2028 году, но недавно срок был продлен до 2031 года. В настоящее время в компании нет штатных сотрудников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московская квартира Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей попала под запрет сделок.

    Кроме того, шахматиста объявили в международный розыск за оправдание терроризма.

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    26 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Генсек ФСЭГ предрек удвоение объемов мировой торговли СПГ к 2055 году

    Генсек ФСЭГ спрогнозировал рост доли СПГ в мировой торговле до 65%

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) Филип Мшелбила заявил, что к 2055 году объемы экспорта сжиженного природного газа вырастут более чем вдвое и займут 65% в мировой торговле.

    Общий объем международной торговли газом к 2055 году увеличится на 46% и достигнет 1,767 трлн кубометров, передает РИА «Новости».

    «Ожидается, что объем международной торговли газом вырастет на 46% – с 1,211 трлн кубометров в 2024 году до 1,767 трлн кубометров в 2055 году. Лидером этого роста станет СПГ: его объемы, как прогнозируется, увеличатся более чем вдвое – до 837 млн тонн, а доля в международной торговле газом вырастет с 46% до 65%», – сказал Мшелбила в преддверии восьмого саммита ФСЭГ.

    Трубопроводный газ и СПГ будут дополнять друг друга, поскольку трубопроводы остаются экономически эффективными для крупных поставок в рамках долгосрочных контрактов, а сжиженный газ обеспечивает гибкость и выход на новые рынки.

    По прогнозам генерального секретаря, экспорт трубопроводного газа постепенно восстановится после спада в период до 2035 года, а итоговый баланс способов транспортировки определится географическими факторами, себестоимостью и безопасностью поставок.

    Восьмой саммит глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ состоится 27 октября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке множества двусторонних встреч Владимира Путина на полях предстоящего саммита ФСЭГ.

    Генеральный секретарь ФСЭГ Филип Мшелбила назвал серьезным вызовом для Европы предстоящую зиму с заполненными менее чем на 80% газовыми хранилищами.

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    26 октября 2026, 11:57 • Новости дня
    Канцлер Австрии назвал дизельную сделку России и США тяжелым сигналом для ЕС

    Канцлер Австрии Штокер назвал дизельную сделку РФ и США тяжелым сигналом для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность между Россией и США о поставках дизельного топлива стала тяжелым сигналом для Евросоюза и Украины, заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

    «Они представляют собой тяжелый сигнал для Украины и ЕС», – заявил Штокер в интервью немецкой газете Die Welt, передает ТАСС.

    Глава правительства Австрии также отметил, что США подчеркивают свою заинтересованность в переговорах для быстрого урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок российского дизельного топлива в США.

    Ранее президент Чехии Петр Павел отметил, что решение американского лидера Дональда Трампа снять санкции с поставок российского дизеля отдалило перемирие на Украине.

    Также сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала власти ФРГ последовать примеру США и заключить с Россией прагматичную сделку.

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    27 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Совет ЕС выделил Киеву почти 5 млрд евро на военные нужды

    Совет ЕС: Украина получит 4,9 млрд евро из Европейского фонда мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет Европейского союза принял пакет из восьми решений о предоставлении Киеву 4,9 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF), о чем сообщается на его сайте.

    «Сегодня Совет принял восемь решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Эти решения предусматривают частичное возмещение через ЕФМ военной помощи, уже предоставленной государствами-членами, на общую сумму 4,7 млрд евро. Они также предусматривают дополнительное финансирование Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) на общую сумму 230 млн евро», – сказано в сообщении Совета Европы.

    Принятые меры, как указано в заявлении, стали шагом к реализации политического соглашения от 25 сентября 2026 года о мобилизации 6,6 млрд евро. Совокупный объем поддержки Киева по линии Европейского фонда мира достиг 10,8 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала военную поддержку Киева причиной потери гражданами Евросоюза социальных благ.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал законы о налогах для получения финансовой помощи от Евросоюза.

    Газета Politico узнала, как в Германии возмутились отказом ряда стран ЕС кредитовать Киев.

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    26 октября 2026, 10:28 • Новости дня
    Канада и Евросоюз столкнулись из-за планов нового мирового порядка

    Канада и ЕС разошлись во взглядах на ассоциированное членство

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Монреале собираются обсудить идею «ассоциированного членства» Оттавы в Евросоюзе и придать новый импульс политическому и экономическому партнерству.

    Канада продвигает идею союза «средних держав», который должен уравновесить влияние США и Китая, тогда как Урсула фон дер Ляйен добивается усиления роли Евросоюза как «центра притяжения для либеральных демократий», пишет Politico. Их конкурирующие видения проверит двухдневный саммит в Монреале с участием Карни, фон дер Ляйен и главы Европейского совета Антониу Кошты.

    Предложение фон дер Ляйен дать Канаде «ассоциированное членство» в ЕС стало неожиданностью и для Оттавы, и для европейских столиц. Четыре дипломата признались, что их не консультировали до выступления главы Еврокомиссии, а один из них заявил: «Мы явно поставили телегу впереди лошади. Мы объявляем что-то, а потом думаем, как это наполнить содержанием». Инициатива вызвала сопротивление, которое особенно активно возглавляет Германия, а Дональд Трамп назвал саму идею смешной и пригрозил серьезными тарифами.

    От саммита ждут конкретных итогов: лидеры должны договориться о смысле «ассоциированного членства» и снять возражения стран ЕС, которых застала врасплох инициатива Брюсселя. Канадский посол при ЕС Джонатан Уилкинсон считает, что внимание слишком сосредоточили на преждевременно обнародованной этикетке, а Карни назвал отношения Канады и Евросоюза «альянсом для будущего», выступая перед европейскими депутатами в Страсбурге.

    Экономическая часть переговоров сосредоточена вокруг десятилетнего соглашения о свободной торговле CETA, которое стороны считают недоиспользованным и обремененным жалобами. Канадский министр международной торговли Маниндер Сидху напомнил, что соглашение ратифицировали не все страны ЕС и что его использование в отдельных государствах составляет лишь 60–80%, подчеркнув: «Канада хочет быть самым надежным партнером Европы» и признавая «пространство для роста».

    Дополнительным препятствием становятся национальные промышленные программы – канадские инициативы «покупай канадское» и планируемые в ЕС преференции «сделано в Европе», которые могут ограничить допуск компаний к госзакупкам. На саммите также обсуждают цифровое торговое соглашение без детальной части по искусственному интеллекту, возможное присоединение Канады к студенческому обмену Erasmus+ и давление Брюсселя на Оттаву с требованием увеличить финансирование Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер Канады Марк Карни и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложили формат сближения Канады и Евросоюза, который должен стать образцом для Британии. В том же месяце Европейский союз планировал предложить Канаде стать первым ассоциированным членом объединения. Премьер-министр Канады Марк Карни в прошлом месяце на фоне краха торговых переговоров с США намеревался сделать свою страну ассоциированным членом Евросоюза.

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    26 октября 2026, 10:41 • Новости дня
    Канцлер Австрии пригрозил заблокировать бюджет ЕС

    Welt: Австрия отказалась поддержать бюджет Евросоюза в 2 трлн евро

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлер Австрии Кристиан Штокер пригрозил наложить вето на семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы в случае отказа снизить его объем.

    «Нынешнее предложение нас не устраивает. У Австрии есть свои границы допустимого, и если они будут нарушены, я не поддержу этот вариант», – заявил Штокер газете Welt.

    Канцлер назвал предложенный бюджет объемом почти в 2 трлн евро чрезмерно большим и подчеркнул необходимость сокращать дефицит бюджета самой Австрии.

    Европейские лидеры пытаются согласовать бюджет до конца года, так как выборы в 2027 году могут осложнить процесс. Глава Евросовета Антониу Кошта надеется сблизить позиции стран в ноябре и достичь соглашения в декабре, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о риске не успеть запустить новый бюджет Евросоюза без согласования параметров до конца года.

    В прошлом месяце государства объединения отказались урезать ключевые расходы нового бюджета.

    Лидеры Австрии, Германии, Дании, Нидерландов и Финляндии выступили против увеличения расходов Евросоюза.

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